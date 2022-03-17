Приоритет в области предоставляется сервисам Вооруженных Сил Украины и важным административным и социальным объектам.

К теме "Киевстар" восстановил связь в Сумах и вблизи Мариуполя

Восстановить доступ на Сумщине Укртелекому помогала компания Киевстар.

Также возобновлено предоставление услуг в нескольких населенных пунктах Запорожской области, в частности в Мелитополе, Акимовке, Кирилловке. На 18 марта запланированы восстановительные работы в Энергодаре.

В компании сообщили, что критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают. Услуги телефонии и интернет-доступа предоставляются во всех областях, кроме Черниговской.

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