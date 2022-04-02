Компания восстановила поврежденные магистральные линии, поэтому услуги предоставляют и в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Важно Связь в Украине невозможно отключить, перебив кабель, – Госспецсвязи

Кстати, интернет-провайдеры Украины в сутки зафиксировали 128 случаев повреждения сетей или недоступности оборудования.

Что с мобильной связью

Ситуация с покрытием мобильными операторами за предыдущие сутки не претерпела значительных изменений.

Наиболее проблемными регионами остаются Донецкая, Киевская, Черниговская области. Однако связь восстанавливают в населенных пунктах Киевщины, освободившихся от оккупантов.