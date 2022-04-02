Компанія відновила пошкоджені магістральні лінії, тож послуги надають і в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.

Важливо Зв’язок в Україні неможливо відключити, перебивши кабель, – Держспецзв’язку

До речі, інтернет-провайдери України за добу зафіксували 128 випадків пошкодження мереж або недоступності обладнання.

Що з мобільним зв'язком

Ситуація з покриттям мобільними операторами за попередню добу не зазнала значних змін.

Найбільш проблемними регіонами залишаються Донецька, Київська, Чернігівська області. Проте зв'язок відновлюють в населених пунктах Київщини, які звільнили від окупантів.

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