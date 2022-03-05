Кроме того, ночью 5 марта произошло аварийное отключение магистрального узла связи в Днепропетровской области. Однако аварийная бригада в сопровождении бойцов ВСУ за 1,5 часа смогли возобновить работу.

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Количество работающих региональных узлов связи осталось на уровне 70%. Сотрудники компании делают все возможное для оперативного устранения повреждений. Держимся вместе,

– говорится в сообщении "Укртелекома".

Сегодня около 16 часов из-за повреждения инфраструктуры также прекратилось предоставление услуг в Винницкой, Житомирской, Ровненской, Волынской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской областях. В компании отметили, что ремонтные бригады уже работают на месте восстановления услуг.

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