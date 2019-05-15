"Укртранснафта" требует компенсации от России за грязную нефть

Украинская компания хочет, чтобы ей возместили компенсацию за работы, связанные с заменой "грязной нефти" (с повышенным содержанием хлорорганики). Предложение высказали во время встречи с российской "Транснефтью" в Братиславе 14 мая.

Кроме "Укртранснафты", на встрече присутствовали представители венгерской Группы MOL, словацкой Transpetrol.

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Украинская компания отмечает, что масштабы и характер загрязнения трубопровода нефтью с хлорорганическими соединениями являются беспрецедентными. А потому решение проблемы с очисткой нефтепровода и определение компенсаций может быть длительным процессом.

Поскольку урегулирование этого вопроса не предусмотрено соглашением о предоставлении услуг по транзиту российской нефти, заказчиком которых является ОАО "Транснефть", стороны согласовывают дополнительный договор к действующему соглашению, по которому будет происходить расчет, будут определяться сроки и условия компенсации,

– сообщили в "Укртранснафте".

Так, украинская компания освободила одну нитку нефтепровода "Дружба" от "грязной" нефти, что и позволило восстановить транзит по украинскому участку нефтепровода. В общем, нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет перекачиваться европейским потребителям отдельными партиями.

В "Укртранснафте" заявили, что полная прокачка грязной нефти по территории Украины в Европу может занять от четырех до шести месяцев. Окончательно этот срок будет зависеть от концентрации хлорорганических соединений в остатках сырья.

Почему возник скандал с российской нефтью?Ухудшение качества российской нефти марки Urals на участке магистрального нефтепровода "Дружба" в Беларуси заметили еще 19 апреля. В ней обнаружили содержание хлорорганических соединений, которые в сто раз превышают допустимую норму. Эти соединения могут испортить теплообменное оборудование и катализаторные системы нефтепровода, а также очень быстро испортить оборудование на нефтеперерабатывающих заводах. Транзит нефти 25 апреля прекратили Польша и Украина. Возобновили транзит по территории Украины 11 мая.

Украина понесла незначительные убытки от загрязнения трубопровода "Дружбы". Больше пострадала в этом вопросе Беларусь, где проблема распространилась не только на трубопровод, но и на оборудование нефтеперерабатывающих заводов. Когда российская нефть, загрязненная хлором, попала в Мозырь, Беларусь остановила ее переработку, а также приостановила экспорт нефтепродуктов.

Что говорят в России по поводу "грязной нефти"

В России признают, что инцидент является очень серьезным, но пока ничего не говорят о компенсации странам, понесшим убытки.

Надо все довести до конца, потому что такой плохой инцидент в определенной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система,

– заявил на заседании правительства российский премьер Дмитрий Медведев.

К тому же, следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба". По делу задержали четырех человек.

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