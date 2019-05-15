"Укртранснафта" вимагає компенсації від Росії за брудну нафту

Українська компанія хоче, аби їй відшкодували компенсацію за роботи, пов'язані з заміненням "брудної нафти" (з підвищеним вмістом хлорорганіки). Пропозицію щодо цього вони висловили під час зустрічі з російською "Транснефтью" у Братиславі 14 травня.

Окрім "Укртранснафти", на зустрічі були присутні представники угорської Групи MOL, словацької Transpetrol.

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Українська компанія наголошує, що масштаби і характер забруднення трубопроводу нафтою із хлорорганічними сполуками є безпрецедентним. А тому вирішення проблеми з очищенням нафтопроводу і визначення компенсацій може бути тривалим процесом.

Оскільки врегулювання цього питання не передбачене угодою про надання послуг з транзиту російської нафти, замовником яких є ПАТ "Транснефть", сторони узгоджують додатковий договір до чинної угоди, за яким відбуватиметься розрахунок, визначатимуться терміни та умови компенсації,

– повідомили в "Укртранснафті".

Так, українська компанія звільнила одну нитку нафтопроводу "Дружба" від "брудної" нафти, що і дозволило відновити транзит українською ділянкою нафтопроводу. Загалом, нафта з підвищеним вмістом хлорорганіки перекачуватиметься європейським споживачам окремими партіями.

В "Укртранснафті" заявили, що повне прокачування брудної нафти з території України до Європи може зайняти від чотирьох до шести місяців. Остаточно цей термін залежатиме від концентрації хлорорганічних сполук у залишках сировини.

Чому виник скандал із російською нафтою?Погіршення якості російської нафти марки Urals на ділянці магістрального нафтопроводу "Дружба" у Білорусі помітили ще 19 квітня. У ній виявили вміст хлорорганічних сполук, які у сто разів перевищують допустиму норму. Ці сполуки можуть зіпсувати теплообмінне обладнання і каталізаторні системи нафтопроводу, а також дуже швидко зіпсувати обладнання на нафтопереробних заводах. Транзит нафти 25 квітня припинили Польща і Україна. Відновили транзит територією України 11 травня.

Україна зазнала незначних збитків від забруднення трубопроводу "Дружби". Більше постраждала в цьому питанні Білорусь, де проблема поширилася не лише на трубопровід, але й на обладнання нафтопереробних заводів. Коли російська нафта, забруднена хлором, потрапила до Мозиря, Білорусь зупинила її переробку, а також призупинила експорт нафтопродуктів.

Що кажуть у Росії з приводу "брудної нафти"

У Росії визнають, що інцидент є дуже серйозним, але поки що нічого не кажуть про компенсації країнам, що зазнали збитків.

Треба все довести до кінця, тому що такий поганий інцидент певною мірою підриває довіру взагалі до того, як працює система,

– заявив на засіданні уряду російський прем'єр Дмитро Медведєв.

До того ж, слідчий комітет Росії порушив карну справу за фактом забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба". У справі затримали чотирьох людей.

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