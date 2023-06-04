Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он объяснил, кто несет ответственность за бомбоубежища и куда обращаться в случае их ненадлежащего состояния.

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Трагедия, всколыхнувшая страну

Толчком к проверке укрытий по всей стране стала трагедия в Киеве, когда в ночь на 1 июня погибли три человека, среди которых один ребенок. Люди не могли попасть в бомбоубежище, потому что оно было закрыто. Тогда правительство инициировало проверки в городах.

"Буквально в тот же день мы выделили 2 часа и все наши службы были готовы. Прошли все укрытия и активизировали самих жильцов. Потому что, как правило, укрытия находятся в домах, они являются собственностью ОСМД или самих жильцов. Это дало положительный эффект, но приятно, что включились все государственные органы власти", – рассказал Андрей Садовый.

По его словам, именно представители силовых структур настроили людей более ответственно относиться к проверке. Ведь в бомбоубежищах должен быть достаточный запас воды, медикаментов, освещение, зарядные устройства.

"В общей сложности во Львове 6 000 укрытий. Мы еще раз пересматриваем наши планы, прогнозы", – отметил городской голова.

По информации городского совета Львова на 11 утра 4 июня соответствующие службы проверили 3984 укрытия в городе.

Андрей Садовый о проверке укрытий во Львове: смотреть видео

Каждый отвечает за безопасность

Также Андрей Садовый объяснил, кто отвечает за состояние укрытий. Если это коммунальное учреждение – города и общины. Если жилой дом – сами жильцы, которые должны заботиться об этом.

Если вы живете в доме и видите игнорирование ваших законных прав – звоните в городской совет и направляйте свой запрос в полицию. Вся информация публична и известна, а любой звонок он записывается. Я думаю, это правильно так делать и никто не должен обижаться, потому что это безопасность,

– объяснил чиновник.

Во Львове действует горячая линия 15-80, а всю дополнительную информацию и контакты можно найти на сайте городского совета. Главное – не игнорировать тревогу. Если она раздается во время рабочего дня, то за безопасность работников отвечают руководители учреждений. Они направляют всех в укрытия. Если ночью – это ответственность каждого лично.

"Очень часто мы видим, что люди игнорируют и также видим к чему это может привести. Не знаю, что нас должно научить. Надо быть максимально внимательными и идти в укрытие. Есть разные ракеты. Если гиперзвуковые – там буквально несколько минут и прилет. Поэтому я призываю не игнорировать тревогу, беречь себя и своих родных", – подчеркнул Садовый.

Отметим, по состоянию на 3 июня в Украине проверили более 4800 укрытий. Как рассказал министр МВД Игорь Клименко, закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты. Более того, 893 укрытия оказались непригодными к использованию. Все нарушения зафиксированы и составлены соответствующие акты.

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