Как отметили в Укрзализныце, это стало реакцией на популярность шаттла Дарница – Святошино.

Важно Эвакуация по Украине и за границу: расписание поездов на 28 марта

Электричка будет проходить Борщаговку, Сырец и на доступном расстоянии к югу от массива Оболонь, где движение транспорта осложнено.

Остановки электропоезда:

  • Дарница (платформа городской электрички),
  • платформа Левый Берег (Березняки),
  • Выдубичи,
  • Киев-Демеевский,
  • Протасов Яр,
  • Киев-Пассажирский (платформа Северная, по ТЦ "Полесье"),
  • Караваевы Дачи,
  • Киев-Волынский,
  • Борщаговка-Техническая,
  • Борщаговка,
  • Святошино,
  • Рубежевский (парк Нивки),
  • Сырец,
  • Вышгородская,
  • Зенит (проспект Бандеры),
  • Почайна,
  • Троещина-2 (Русановские сады),
  • Троещина,
  • Киев-Днепровский,
  • Левобережная (возле метро).

Расписание электрички

Поезда из Дарницы в направлении Выдубичей (по часовой стрелке) будут отправляться ежечасно с 06:10, последний рейс в 18:10.

Поезда из Дарницы в направлении Троещины (против часовой стрелки) будут отправляться каждый час, начиная с 06:15, последний рейс в 18:15. Последние рейсы в обоих направлениях будут направляться на станцию ​​Святошин.

Интересно – Командир батальона терробороны Киева: смотрите видео