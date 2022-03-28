Як зазначили в Укрзалізниці, це стало реакцією на популярність шатла Дарниця – Святошин.
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Електричка проходитиме Борщагівку, Сирець та на доступній відстані на південь від масиву Оболонь, де рух транспорту наразі ускладнений.
Зупинки електропоїзда:
- Дарниця (платформа міської електрички),
- платформа Лівий Берег (Березняки),
- Видубичі,
- Київ-Деміївський,
- Протасів Яр,
- Київ-Пасажирський (платформа Північна, за ТЦ "Полісся"),
- Караваєві Дачі,
- Київ-Волинський,
- Борщагівка-Технічна,
- Борщагівка,
- Святошин,
- Рубежівський (парк Нивки),
- Сирець,
- Вишгородська,
- Зеніт (проспект Бандери),
- Почайна,
- Троєщина-2 (Русанівські сади),
- Троєщина,
- Київ-Дніпровський,
- Лівобережна (біля метро).
Розклад електрички
Поїзди з Дарниці у напрямку Видубичів (за годинниковою стрілкою) вирушатимуть щогодини з 06:10, останній рейс о 18:10.
Поїзди з Дарниці у напрямку Троєщини (проти годинникової стрілки) вирушатимуть щогодини, починаючи з 06:15, останній рейс о 18:15. Останні рейси в обидвох напрямках прямуватимуть до станції Святошин.
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