На евакуаційні потяги та всі рейси, які курсують зі сходу на захід країни, можна сідати безкоштовно. Зауважте, що Укрзалізниця повернула платний проїзд не евакуаційними та закордонними рейсами.

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Евакуаційні потяги на 28 березня

Харків : 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;

: 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород; Дніпро : 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп;

: 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп; Краматорськ : 13:00 – №282/281 Краматорськ – Львів, 16:00 – №284/283 Краматорськ – Львів;

: 13:00 – №282/281 Краматорськ – Львів, 16:00 – №284/283 Краматорськ – Львів; Одеса : 22:32 – №238/237 Одеса – Ужгород;

: 22:32 – №238/237 Одеса – Ужгород; Інші: 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова, 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро, 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

Зверніть увагу! Нещодавно Укрзалізниця запустила сайт для українців, які намагаються виїхати із зони бойових дій. Усе про пасажирські перевезення на час війни, а також про регулярні рейси можна переглянути за посиланням. Інформацію щодо маршрутів там оновлюють щодня близько 00:00.

Міжнародні евакуаційні рейси на 28 березня

Польща:

07:10 – 35/36 Львів – Перемишль (квитки в продажі);

08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця (11:25) – Перемишль (квитки в продажі);

10:30 – 901/902 Дніпро – Холм (квитки в продажі, їх слід оформлювати до станції Ягодин);

17:02 – 814/813 Львів – Холм;

18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль (квитки в продажі);

19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Холм (квитки в продажі).

Словаччина:

11:35 № 8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49, квитки в продажі);

16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13, квитки в продажі).

Угорщина:

Протягом дня з 3-годинним інтервалом курсують 8 пар потягів Чоп – Захонь (квитки в продажі);

12:30 №33 Мукачево – Будапешт (квитки в продажі);

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (квитки в продажі).

Румунія:

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча.

Австрія:

14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.

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