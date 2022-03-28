На евакуаційні потяги та всі рейси, які курсують зі сходу на захід країни, можна сідати безкоштовно. Зауважте, що Укрзалізниця повернула платний проїзд не евакуаційними та закордонними рейсами.
Варто прочитати "Окупантів повбивають і вернемось додому": Соляр розповіла історію дівчинки, яку вивезли в Росію
Евакуаційні потяги на 28 березня
- Харків: 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород;
- Дніпро: 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп;
- Краматорськ: 13:00 – №282/281 Краматорськ – Львів, 16:00 – №284/283 Краматорськ – Львів;
- Одеса: 22:32 – №238/237 Одеса – Ужгород;
- Інші: 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова, 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро, 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.
Міжнародні евакуаційні рейси на 28 березня
Польща:
- 07:10 – 35/36 Львів – Перемишль (квитки в продажі);
- 08:30 – 715/716 Київ – Пас-Вінниця (11:25) – Перемишль (квитки в продажі);
- 10:30 – 901/902 Дніпро – Холм (квитки в продажі, їх слід оформлювати до станції Ягодин);
- 17:02 – 814/813 Львів – Холм;
- 18:22 – 35/36 Одеса – Перемишль (квитки в продажі);
- 19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Холм (квитки в продажі).
Словаччина:
- 11:35 № 8661 Чоп – Чиєрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 13:49, квитки в продажі);
- 16:50 № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице (прибуття 18:13, квитки в продажі).
Угорщина:
- Протягом дня з 3-годинним інтервалом курсують 8 пар потягів Чоп – Захонь (квитки в продажі);
- 12:30 №33 Мукачево – Будапешт (квитки в продажі);
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (квитки в продажі).
Румунія:
- 23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча.
Австрія:
- 14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.
Буде цікаво: Гарантовано отримаєте житло, – українка, яка через війну виїхала в Німеччину