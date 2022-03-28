На эвакуационные поезда и все рейсы, курсирующие с востока на запад страны, можно садиться бесплатно. Обратите внимание, что Укрзализныця вернула платный проезд неэвакуационными и зарубежными рейсами.

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Эвакуационные поезда на 28 марта

Харьков : 11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород;

: 11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород; Днепр : 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп;

: 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп; Краматорск : 13:00 – №282/281 Краматорск – Львов, 16:00 – №284/283 Краматорск – Львов;

: 13:00 – №282/281 Краматорск – Львов, 16:00 – №284/283 Краматорск – Львов; Одесса : 22:32 – №238/237 Одесса – Ужгород;

: 22:32 – №238/237 Одесса – Ужгород; Другие: 14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая, 16:10 – 7931 Покровск – Днепр, 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр.

Обратите внимание! Недавно Укрзализныця запустила сайт для украинцев, пытающихся уехать из зоны боевых действий. Все о пассажирских перевозках на время войны, а также о регулярных рейсах можно посмотреть по ссылке. Информацию о маршрутах там обновляют ежедневно около 00:00.

Международные эвакуационные рейсы на 28 марта

Польша:

07:10 – 35/36 Львов – Перемышль (билеты в продаже);

08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница (11:25) – Перемышль (билеты в продаже);

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты в продаже, их следует оформлять до станции Ягодин);

17:02 – 814/813 Львов – Хелм;

18:22 – 35/36 Одесса – Перемышль (билеты в продаже);

19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм (билеты в продаже).

Словакия:

11:35 № 8661 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 13:49, билеты в продаже);

16:50 № 961 Чоп – Чиерна-над-Тисоу – Кошице (прибытие 18:13, билеты в продаже).

Венгрия:

В течение дня с 3-часовым интервалом курсируют 8 пар поездов Чоп-Захонь (билеты в продаже);

12:30 №33 Мукачево – Будапешт (билеты в продаже);

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (билеты в продаже).

Румыния:

23:23 Одесса – Ізмаил – Исакча.

Австрия:

14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена.

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