В Укрзализныце появится электропоезд с местами для велосипедистов
Укрзализныця завершает ремонт электропоезда для регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Новациями поезда являются держатели для перевозки велосипедов.
Источник:Укрзализныця
Соответствующее крепление для велосипедов расположено в первом и десятом вагонах. Вскоре, 10 отремонтированных вагонов примут в эксплуатацию по железной дороге, они выедут на пути.
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"При планировании ремонтов Укрзализныцей" было принято решение оборудовать вагоны с местами для перевозки велосипедов, а также увеличить удобство пользования", – говорится в сообщении пресс-службы.
Исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик пояснил, что Укрзализныця сконцентрирована на улучшении качества пригородного движения и поддерживает экологический транспорт, именно поэтому решили сделать пригородный транспорт более удобным для велосипедистов.
Следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов,
– сообщил Иван Юрик.
Что известно о комплексе модернизаций в вагонах
На соответствующих поездах также выполнили комплекс модернизаций, предусматривающий улучшение условий перевозок и повышение надежности электропоездов в эксплуатации, в частности:
- для удобства пассажиров установили блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами;
- вагоны оборудовали современным освещением, тонированными стеклопакетами.
- для обеспечения безопасности движения электропоездов повышена надежность ходовой части;
- заменено устаревшее электрическое оборудование на современное;
- установили современное светосигнальное оборудование.
Крепление для велосипедов расположено в первом и десятом вагонах / Фото пресс-службы УЗ
Ремонт электропоезда выполнил Киевский электровагоноремонтный завод. Также во время ремонта в вагонах установили:
- новую пожарную сигнализацию с датчиками на огонь и задымление;
- видеонаблюдение для предупреждения вандализма.
Вагон обустроен видеокамерами по внешнему периметру и в голове поезда.
В вагонах установили видеонаблюдение / Фото 24 канала
"В течение 2021 года Укрзализныця запланировала в условиях завода капитально-восстановительным ремонтом обновить 40 секций электропоездов, 11 секций – капитальными ремонтами", – добавили в пресс-службе Укрзализныци.
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