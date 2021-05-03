Укрзализныця завершает ремонт электропоезда для регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Новациями поезда являются держатели для перевозки велосипедов.

Соответствующее крепление для велосипедов расположено в первом и десятом вагонах. Вскоре, 10 отремонтированных вагонов примут в эксплуатацию по железной дороге, они выедут на пути.

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"При планировании ремонтов Укрзализныцей" было принято решение оборудовать вагоны с местами для перевозки велосипедов, а также увеличить удобство пользования", – говорится в сообщении пресс-службы.

Исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик пояснил, что Укрзализныця сконцентрирована на улучшении качества пригородного движения и поддерживает экологический транспорт, именно поэтому решили сделать пригородный транспорт более удобным для велосипедистов.

Следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов,

– сообщил Иван Юрик.

Что известно о комплексе модернизаций в вагонах

На соответствующих поездах также выполнили комплекс модернизаций, предусматривающий улучшение условий перевозок и повышение надежности электропоездов в эксплуатации, в частности:

для удобства пассажиров установили блоки сидений с улучшенными эргономическими свойствами;

вагоны оборудовали современным освещением, тонированными стеклопакетами.

для обеспечения безопасности движения электропоездов повышена надежность ходовой части;

заменено устаревшее электрическое оборудование на современное;

установили современное светосигнальное оборудование.



Крепление для велосипедов расположено в первом и десятом вагонах / Фото пресс-службы УЗ

Ремонт электропоезда выполнил Киевский электровагоноремонтный завод. Также во время ремонта в вагонах установили:

новую пожарную сигнализацию с датчиками на огонь и задымление;

видеонаблюдение для предупреждения вандализма.

Вагон обустроен видеокамерами по внешнему периметру и в голове поезда.



В вагонах установили видеонаблюдение / Фото 24 канала

"В течение 2021 года Укрзализныця запланировала в условиях завода капитально-восстановительным ремонтом обновить 40 секций электропоездов, 11 секций – капитальными ремонтами", – добавили в пресс-службе Укрзализныци.