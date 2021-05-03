Укрзалізниця завершує ремонт електропоїзда для регіональної філії "Південно-Західна залізниця". Новаціями поїзда є тримачі для перевезення велосипедів.

Відповідне кріплення для велосипедів розташоване в першому та десятому вагонах. Невдовзі 10 відремонтованих вагонів приймуть в експлуатацію залізницею, вони виїдуть на колію.

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"При плануванні ремонтів Укрзалізницею було прийняте рішення обладнати вагони місцями для перевезень велосипедів, а також збільшити зручність користування", – мовиться у повідомленні пресслужби.

Виконувач обов'язки голови правління компанії Іван Юрик пояснив, що Укрзалізниця сконцентрована на покращенні якості приміського руху та підтримує екологічний транспорт, саме тому вирішили зробити приміський транспорт більш зручним для велосипедистів.

Наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів,

– повідомив Іван Юрик.

Що відомо про комплекс модернізацій у вагонах

На відповідних поїздах також виконали комплекс модернізацій, що передбачає покращення умов перевезень та підвищення надійності електропоїздів в експлуатації, зокрема:

для зручності пасажирів встановили блоки сидінь із покращеними ергономічними властивостями;

вагони обладнали сучасним освітленням, тонованими склопакетами.

для забезпечення безпеки руху електропоїздів підвищено надійність ходової частини;

замінено застаріле електричне обладнання на сучасне;

встановили сучасне світлосигнальне обладнання.



Кріплення для велосипедів розташоване в першому та десятому вагонах / Фото пресслужби УЗ

Ремонт електропоїзда виконав Київський електровагоноремонтний завод. Також під час ремонту у вагонах встановили:

нову пожежну сигналізацію з датчиками на вогонь і задимлення;

відеонагляд для попередження вандалізму.

Вагон облаштований відеокамерами по зовнішньому периметру і в голові поїзда.



У вагонах встановили відеонагляд / Фото 24 каналу

"Упродовж 2021 року Укрзалізниця запланувала в умовах заводу капітально-відновлювальним ремонтом оновити 40 секцій електропоїздів, 11 секцій – капітальними ремонтами", – додали у пресслужбі Укрзалізниці.