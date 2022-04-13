Так, оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Центре Украины. К счастью, никто не пострадал.

К теме Ночью россияне обстреляли железнодорожную станцию в Центре Украины

Какие задержки на маршрутах

Сейчас продвижение по участку является безопасным. Однако в УЗ показали перечень двигающихся с задержками поездов:

  • №95 Киев – Рахов +6,5,
  • №149 Киев – Ивано-Франковск +4,
  • №91 Киев – Львов +1.39,
  • №29 Киев – Ужгород +3,
  • №7 Киев – Черновцы +5.30,
  • №30 Ужгород – Киев +4.30,
  • №96 Рахов – Киев +5,
  • №44 Ивано-Франковск – Киев +5,
  • №2 Ивано-Франковск – Харьков +6,
  • №142 Львов – Лозовая +2.5,
  • №130 Ивано-Франковск – Кременчуг +5,
  • №98 Ковель – Киев +3,
  • №18 Ужгород – Харьков +6,
  • №97 Киев – Ковель +7,36,
  • №77 Одесса – Ковель +5,5,
  • №232 Львов – Днепр +7,41,
  • №14 Солотвино – Киев +1,04,
  • №716 Перемышль – Киев +1,11

Ранее – Россияне дважды атаковали Днепропетровщину с воздуха: