Так, оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Центре Украины. К счастью, никто не пострадал.

К теме Ночью россияне обстреляли железнодорожную станцию в Центре Украины

Какие задержки на маршрутах

Сейчас продвижение по участку является безопасным. Однако в УЗ показали перечень двигающихся с задержками поездов:

№95 Киев – Рахов +6,5,

№149 Киев – Ивано-Франковск +4,

№91 Киев – Львов +1.39,

№29 Киев – Ужгород +3,

№7 Киев – Черновцы +5.30,

№30 Ужгород – Киев +4.30,

№96 Рахов – Киев +5,

№44 Ивано-Франковск – Киев +5,

№2 Ивано-Франковск – Харьков +6,

№142 Львов – Лозовая +2.5,

№130 Ивано-Франковск – Кременчуг +5,

№98 Ковель – Киев +3,

№18 Ужгород – Харьков +6,

№97 Киев – Ковель +7,36,

№77 Одесса – Ковель +5,5,

№232 Львов – Днепр +7,41,

№14 Солотвино – Киев +1,04,

№716 Перемышль – Киев +1,11

Ранее – Россияне дважды атаковали Днепропетровщину с воздуха: