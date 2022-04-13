Так, оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в Центре Украины. К счастью, никто не пострадал.
К теме Ночью россияне обстреляли железнодорожную станцию в Центре Украины
Какие задержки на маршрутах
Сейчас продвижение по участку является безопасным. Однако в УЗ показали перечень двигающихся с задержками поездов:
- №95 Киев – Рахов +6,5,
- №149 Киев – Ивано-Франковск +4,
- №91 Киев – Львов +1.39,
- №29 Киев – Ужгород +3,
- №7 Киев – Черновцы +5.30,
- №30 Ужгород – Киев +4.30,
- №96 Рахов – Киев +5,
- №44 Ивано-Франковск – Киев +5,
- №2 Ивано-Франковск – Харьков +6,
- №142 Львов – Лозовая +2.5,
- №130 Ивано-Франковск – Кременчуг +5,
- №98 Ковель – Киев +3,
- №18 Ужгород – Харьков +6,
- №97 Киев – Ковель +7,36,
- №77 Одесса – Ковель +5,5,
- №232 Львов – Днепр +7,41,
- №14 Солотвино – Киев +1,04,
- №716 Перемышль – Киев +1,11
Ранее – Россияне дважды атаковали Днепропетровщину с воздуха: