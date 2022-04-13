Так, окупанти обстріляли залізничну станцію у Центрі України. На щастя, ніхто не постраждав.

До теми Вночі росіяни обстріляли залізничну станцію у Центрі Україні

Які затримки на маршрутах

Наразі просування ділянкою є безпечним. Однак в УЗ показали перелік поїздів, що рухаються із затримками:

  • №95 Київ – Рахів +6,5,
  • №149 Київ – Івано-Франківськ +4,
  • №91 Київ – Львів +1.39,
  • №29 Київ – Ужгород +3,
  • №7 Київ – Чернівці +5.30,
  • №30 Ужгород – Київ +4.30,
  • №96 Рахів – Київ +5,
  • №44 Івано-Франківськ – Київ +5,
  • №2 Івано-Франківськ – Харків +6,
  • №142 Львів – Лозова +2.5,
  • №130 Івано-Франківськ – Кременчук +5,
  • №98 Ковель – Київ +3,
  • №18 Ужгород – Харків +6,
  • №97 Київ – Ковель +7,36,
  • №77 Одеса – Ковель +5,5,
  • №232 Львів – Дніпро +7,41,
  • №14 Солотвино – Київ +1,04,
  • №716 Перемишль – Київ +1,11

Раніше – Росіяни двічі атакували Дніпропетровщину з повітря: