Так, окупанти обстріляли залізничну станцію у Центрі України. На щастя, ніхто не постраждав.

До теми Вночі росіяни обстріляли залізничну станцію у Центрі Україні

Які затримки на маршрутах

Наразі просування ділянкою є безпечним. Однак в УЗ показали перелік поїздів, що рухаються із затримками:

№95 Київ – Рахів +6,5,

№149 Київ – Івано-Франківськ +4,

№91 Київ – Львів +1.39,

№29 Київ – Ужгород +3,

№7 Київ – Чернівці +5.30,

№30 Ужгород – Київ +4.30,

№96 Рахів – Київ +5,

№44 Івано-Франківськ – Київ +5,

№2 Івано-Франківськ – Харків +6,

№142 Львів – Лозова +2.5,

№130 Івано-Франківськ – Кременчук +5,

№98 Ковель – Київ +3,

№18 Ужгород – Харків +6,

№97 Київ – Ковель +7,36,

№77 Одеса – Ковель +5,5,

№232 Львів – Дніпро +7,41,

№14 Солотвино – Київ +1,04,

№716 Перемишль – Київ +1,11

Раніше – Росіяни двічі атакували Дніпропетровщину з повітря: