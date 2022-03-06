Укрзализныця ежедневно производит около тысячи противотанковых ежей: "отдают в хорошие руки"
Источник:фейсбук Укрзализныци
Укрзализныця производит из своих рельсов противотанковые ежи. С начала месяца их изготовили уже около 4 тысяч.
"Мы продолжаем производить железных ёжиков и раздавать их в хорошие руки. Это наш вклад в оборону нашей страны. Не для такого дела мы покупали эти рельсы. Но ведь не мы начали эту войну", – говорится в сообщении.
В Укрзализныце отметили, что железнодорожные пути обязательно будут отстроены после победы Украины.
Актуально Укрзализныця завезла в Харьков 50 тонн гуманитарки и готова эвакуировать людей
А пока разбирайте скорее ежиков. Они очень не любят российские танки!,
– подчеркнули в УЗ.
Всю необходимую информацию о наличии и доставке противотанковых ежей можно узнать по телефону координатора +38 068 380 83 57 (Павел Анатольевич).