Причина долгов Укрзализныци
Зеленский отметил, что кредиты предприятие брало при предыдущей власти. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 20 мая.
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Укрзализныця имеет кредитную задолженность в сотни миллионов долларов. Они брали кредиты до меня. Слава Богу, при мне этого не было. Они брали кредиты 100, 200, 300 миллионов долларов под 10 – 12%,
– заявил Зеленский.
На этом зарабатывали компании-прокладки и руководство Укрзализныци.
Проблемы предприятия, по словам Зеленского, будут продолжаться до тех пор, пока ее глава не станет менять руководство всех звеньев: от самого низкого до самого высокого.
"Я считаю, что это стратегическое предприятие, но надо думать, как иметь там партнерство с реальными, частными инвесторами. Без них будет сложно, потому что это предприятие банкрот уже много лет. Только силой и посадками можно навести там порядок", – подытожил президент.
Смотрите видео пресс-конференции Зеленского: