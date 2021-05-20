Причина долгов Укрзализныци

Зеленский отметил, что кредиты предприятие брало при предыдущей власти. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 20 мая.

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Укрзализныця имеет кредитную задолженность в сотни миллионов долларов. Они брали кредиты до меня. Слава Богу, при мне этого не было. Они брали кредиты 100, 200, 300 миллионов долларов под 10 – 12%,

– заявил Зеленский.

На этом зарабатывали компании-прокладки и руководство Укрзализныци.

Проблемы предприятия, по словам Зеленского, будут продолжаться до тех пор, пока ее глава не станет менять руководство всех звеньев: от самого низкого до самого высокого.

"Я считаю, что это стратегическое предприятие, но надо думать, как иметь там партнерство с реальными, частными инвесторами. Без них будет сложно, потому что это предприятие банкрот уже много лет. Только силой и посадками можно навести там порядок", – подытожил президент.

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского:

Обратите внимание! НАБУ и САП 18 мая 2021 года сообщили о подозрении трем лицам в нанесении ущерба Укрзализныци на сумму 103 миллиона долларов. Среди злоумышленников – руководство филиала УЗ "Центр обеспечения производства" и представитель компании Вог Аэро Джет Анатолий Савич. По данным следствия, сотрудники предприятия подписали невыгодные для Укрзализныци договоры.