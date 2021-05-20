Причина боргів Укрзалізниці

Зеленський наголосив, що кредити підприємство брало за попередньої влади. Про це глава держави сказав на пресконференції 20 травня.

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Укрзалізниця має кредитну заборгованість сотні мільйоні доларів. Вони брали кредити до мене. Слава Богу, при мені цього не було. Вони брали кредити 100, 200, 300 мільйонів доларів під 10 – 12%,

– заявив Зеленський.

На цьому заробляли компанії-прокладки та керівництво Укрзалізниці.

Проблеми підприємства, за словами Зеленського, триватимуть доти, доки її очільник не почне змінювати керівництво усіх ланок: від найнижчої до найвищої.

"Я вважаю, що це стратегічне підприємство, але треба думати, як мати там партнерство з реальними, приватними інвесторами. Без них буде складно, тому що це підприємство банкрут вже багато років. Тільки силою та посадками можна навести там порядок", – підсумував президент.

Дивіться відео пресконференції Зеленського: