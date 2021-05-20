Зловмисниками виявилися керівник філії "Центр забезпечення виробництва" Укрзалізниці, начальник управління обліку нафтопродуктів та складського господарства ЦЗВ та особа, яка керувала діяльністю ТОВ. Зауважимо, на цих посадах вони перебували у час скоєння злочину.

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Деталі корупційної схеми

За даними слідства, на початку січня 2017 року ЦЗВ уклала із учасником схеми низку договорів на закупівлю 55 тисяч тонн дизельного палива за ціною 18 499 – 18 999 гривень за тонну. Однак керівник філії відмовився від замовлення за цими вигідними договорами, а натомість у січні 2017 року замовив дизельне паливо у тієї ж компанії, але за більшою ціною – від 21 300 гривень до 22 230 гривень за тонну.

Наприкінці січня 2017 року учасники схеми уклали низку додаткових угод, якими безпідставно збільшили ціну дизпалива для Укрзалізниці на 10%.

Незаконні дії підозрювані приховували маніпуляціями з довідками про коливання цін на ринку палива. Як наслідок, у січні – лютому 2017 року Укрзалізниця переплатила понад 102,7 мільйона гривень, придбавши дизельне паливо за ціною вже від 22 421,1 до 22 971 гривні за тонну.

Ця справа є четвертим епізодом викритої детективами Національного бюро корупційної схеми, що діяла у 2015 – 2017 роках на Укрзалізниці за участі однієї і тієї ж комерційної компанії з продажу нафтопродуктів,

– мовиться у повідомленні.

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Що відомо про підозрюваних

Журналіст Олег Новіков розповів, що керівництво ЦВЗ, який тоді очолював Віталій Цвігун, змовилося з представником компанії Вог Аеро Джет Анатолієм Савичем. Йому повідомили підозру заочно, оскільки Савич перебуває у міжнародному розшуку в іншій справі УЗ про купівлю дизельного палива. Там він теж нібито був організатором.