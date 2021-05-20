Злоумышленниками оказались руководитель филиала "Центр обеспечения производства" Укрзализныци, начальник управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства ЦОП и лицо, которое управляло деятельностью ООО. Заметим, на этих должностях они находились во время совершения преступления.

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Детали коррупционной схемы

По данным следствия, в начале января 2017 года ЦОП заключил с участником схемы ряд договоров на закупку 55 тысяч тонн дизельного топлива по цене 18 499 – 18 999 гривен за тонну. Однако руководитель филиала отказался от заказа по этим выгодным договорам, но в январе 2017 года заказал дизельное топливо у той же компании, но по большей цене – от 21 300 гривен до 22 230 гривен за тонну.

В конце января 2017 года участники схемы заключили ряд дополнительных соглашений, которыми безосновательно увеличили цену дизтоплива для Укрзализныци на 10%.

Незаконные действия подозреваемые скрывали манипуляциями со справками о колебаниях цен на рынке топлива. Как следствие, в январе – феврале 2017 года Укрзализныця переплатила более 102,7 миллиона гривен, приобретя дизельное топливо по цене уже от 22 421,1 до 22 971 гривны за тонну.

Это дело является четвертым эпизодом разоблаченной детективами Национального бюро коррупционной схемы, которая действовала в 2015 – 2017 годах на Укрзализныце с участием одной и той же коммерческой компании по продаже нефтепродуктов,

– говорится в сообщении.

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Что известно о подозреваемых

Журналист Олег Новиков рассказал, что руководство ЦОП, который тогда возглавлял Виталий Цвигун, сговорилось с представителем компании Вог Аэро Джет Анатолием Савичем. Ему сообщили подозрение заочно, поскольку Савич находится в международном розыске по другому делу УЗ о покупке дизельного топлива. Там он тоже якобы был организатором.