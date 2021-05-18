Укрзализныця выплатила штраф в размере 18,3 миллиона гривен, наложенный Антимонопольным комитетом. Кроме того, национальный перевозчик прекратил взимать отдельную плату за обслуживание грузов на малодеятельных станциях.

Укрзализныця пыталась обжаловать решение АМКУ в суде, но Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований. Сейчас идет апелляционное производство.

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За что оштрафовали Укрзализныцю

Ранее Укрзализныця самостоятельно ввела термин "малодеятельная грузовая станция" и стягивала отдельную плату за дополнительную услугу Укрзализныци с подачи вагонов на эти станции.

На основе созданного перечня станций Укрзализныця единолично инициировала подписание со своими клиентами дополнительных соглашений к договорам о предоставлении услуг по перевозке грузов с или на малодеятельные станции,

– пояснили в АМКУ.

В комитете отметили, что подписание этого соглашения было безальтернативным условием предоставления клиентам железной дороги услуг перевозок. А это, в свою очередь, создавало неравные условия получения услуги.

Что это значит? Клиенты, которые пользовались малодеятельными станциями, платили больше за обслуживание грузов, чем те, которые этими станциями не пользовались.

По данным АМКУ, Укрзализныця взимала повышенную оплату за обслуживание малодеятельных станций с января 2019 года до сентября 2020 года.

Эту услугу невозможно было бы ввести в условиях значительной конкуренции на рынке, ведь клиенты могли бы отказаться от подписания дополнительного соглашения. В 2018-2020 годах компания занимала 100% монопольное положение,

– добавили в АМКУ.

В конце концов, УЗ оплатила наложенный Комитетом штраф и прекратила взимание дополнительной платы за обслуживание грузов на малодеятельных станциях.