Укрзализныця заплатила более 18 миллионов гривен штрафа
Укрзализныця выплатила штраф в размере 18,3 миллиона гривен, наложенный Антимонопольным комитетом. Кроме того, национальный перевозчик прекратил взимать отдельную плату за обслуживание грузов на малодеятельных станциях.
Источник:Антимонопольный комитет
Укрзализныця пыталась обжаловать решение АМКУ в суде, но Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований. Сейчас идет апелляционное производство.
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За что оштрафовали Укрзализныцю
Ранее Укрзализныця самостоятельно ввела термин "малодеятельная грузовая станция" и стягивала отдельную плату за дополнительную услугу Укрзализныци с подачи вагонов на эти станции.
На основе созданного перечня станций Укрзализныця единолично инициировала подписание со своими клиентами дополнительных соглашений к договорам о предоставлении услуг по перевозке грузов с или на малодеятельные станции,
– пояснили в АМКУ.
В комитете отметили, что подписание этого соглашения было безальтернативным условием предоставления клиентам железной дороги услуг перевозок. А это, в свою очередь, создавало неравные условия получения услуги.
По данным АМКУ, Укрзализныця взимала повышенную оплату за обслуживание малодеятельных станций с января 2019 года до сентября 2020 года.
Эту услугу невозможно было бы ввести в условиях значительной конкуренции на рынке, ведь клиенты могли бы отказаться от подписания дополнительного соглашения. В 2018-2020 годах компания занимала 100% монопольное положение,
– добавили в АМКУ.
В конце концов, УЗ оплатила наложенный Комитетом штраф и прекратила взимание дополнительной платы за обслуживание грузов на малодеятельных станциях.
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