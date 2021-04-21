В Укрзализныце решили проблему с нехваткой дизельного топлива
Укрзализныця решила вопрос с отсутствием дизельного топлива для железнодорожного транспорта. Сейчас компания и поставщики согласовывают планы его отгрузки.
Источник:Укрзализныця
Исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик рассказал, что проблему с отказом поставщиков отгружать топливо уже уладили. По его словам, это позволит обеспечить Укрзализныцю дизельным топливом на ближайшее время.
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В пресс-службе Укрзализныци отметили, что в настоящее время компания работает над обеспечением стабильной работы железнодорожного транспорта.
В частности, там принимают меры для бесперебойного снабжения необходимого объема горючего в течение длительного времени.
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Что этому предшествовало
- В Укрзализныце 19 апреля сообщили, что компания оказалась на грани остановки из-за отсутствия дизельного топлива. Тогда заявляли, что его хватит на 4 дня.
- Сейчас национальный перевозчик имеет 2 контракта на поставку 10 тысяч тонн топлива. Однако поставщики отказывались его отгружать.
- Стоит заметить, что Укрзализныця уже сталкивалась с такой ситуацией в 2019 году.
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