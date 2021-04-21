Укрзализныця решила вопрос с отсутствием дизельного топлива для железнодорожного транспорта. Сейчас компания и поставщики согласовывают планы его отгрузки.

Исполняющий обязанности главы Укрзализныци Иван Юрик рассказал, что проблему с отказом поставщиков отгружать топливо уже уладили. По его словам, это позволит обеспечить Укрзализныцю дизельным топливом на ближайшее время.

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В пресс-службе Укрзализныци отметили, что в настоящее время компания работает над обеспечением стабильной работы железнодорожного транспорта.

В частности, там принимают меры для бесперебойного снабжения необходимого объема горючего в течение длительного времени.

Справка. Укрзализныця закупает дизельное топливо по рамочному соглашению с поставщиками. Его механизм построен на применении котировок агентства Platts с учетом курсов валют. Это позволяет компании получать справедливую цену при колебании мировых цен на нефтепродукты.

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