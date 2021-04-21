Укрзалізниця вирішила питання з відсутністю дизельного пального для залізничного транспорту. Наразі компанія та постачальники узгоджують плани його відвантаження.

Виконувач обов'язків голови Укрзалізниці Іван Юрик розповів, що проблему з відмовою постачальників відвантажувати пальне вже владнали. За його словами, це дозволить забезпечити Укрзалізницю дизельним пальним на найближчий час.

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У пресслужбі Укрзалізниці зауважили, що наразі компанія працює над забезпеченням стабільної роботи залізничного транспорту.

Зокрема, там вживають заходи для безперебійного постачання необхідного обсягу пального впродовж тривалого часу.

Довідка. Укрзалізниця закуповує дизельне пальне за рамковою угодою з постачальниками. Її механізм побудований на застосуванні котирувань агентства Platts з врахуванням курсів валют. Це дозволяє компанії отримувати справедливу ціну при коливанні світових цін на нафтопродукти.

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