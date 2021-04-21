В Укрзалізниці вирішили проблему з браком дизельного пального
Укрзалізниця вирішила питання з відсутністю дизельного пального для залізничного транспорту. Наразі компанія та постачальники узгоджують плани його відвантаження.
Джерело:Укрзалізниця
Виконувач обов'язків голови Укрзалізниці Іван Юрик розповів, що проблему з відмовою постачальників відвантажувати пальне вже владнали. За його словами, це дозволить забезпечити Укрзалізницю дизельним пальним на найближчий час.
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У пресслужбі Укрзалізниці зауважили, що наразі компанія працює над забезпеченням стабільної роботи залізничного транспорту.
Зокрема, там вживають заходи для безперебійного постачання необхідного обсягу пального впродовж тривалого часу.
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Що цьому передувало
- В Укрзалізниці 19 квітня повідомили, що компанія опинилася на межі зупинки через відсутність дизельного пального. Тоді заявляли, що його вистачить на 4 дні.
- Наразі національний перевізник має 2 контракти на постачання 10 тисяч тонн палива. Однак постачальники відмовлялися його відвантажувати.
- Варто зауважити, що Укрзалізниця вже стикалася з такою ситуацією у 2019 році.
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