Во времени прибытия и отправки поездов, которые проходят через Харьков, возможны изменения до 30 минут. Пассажиры смогут это увидеть в расписаниях движения, билетах или системе продаж.
К теме Укрзализныця изменила условия въезда в Австрию
Каких рейсов каснутся изменения
Перевозчик отмечает, что поезда сообщением Львов – Бахмут и Ивано-Франковск – Константиновка будут ехать в объезд Харькова в указанные дни.
Также с 15 по 20 декабря поезд Львов – Бахмут – Львов не будет останавливаться на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков. Но добавят остановки в городах Славянск и Лозовая.
Рейс Ивано-Франковск – Константиновка – Ивано-Франковск вместо остановок на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков добавит остановки в Славянске и Лозовой.
Последние новости Укрзализныци
- 23 ноября на участке железной дороги Чернигов – Нежин опаздывал ряд поездов из-за обрыва контактной сети.
- Укрзализныця планирует запустить поезд по самому длинному в Украине маршруту Мариуполь – Рахов. Пассажиры смогут преодолевать 1 806 километров, охватывая 12 областей.
- На маршруте Измаил – Одесса запустили новый современный дизель-поезд отечественного производства "Дунайский экспресс".