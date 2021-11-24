У часі прибуття та відправлення поїздів, які проходять через Харків, можливі зміни до 30 хвилин. Пасажири зможуть це побачити у розкладах руху, квитках, чи системі продажів.

До теми Укрзалізниця змінила умови в’їзду до Австрії

Яких рейсів стосуються зміни

Перевізник наголошує, що потяги сполученням Львів – Бахмут та Івано-Франківськ – Костянтинівка їхатимуть в об'їзд Харкова у зазначені дні.

Також з 15 по 20 грудня потяг Львів – Бахмут – Львів не буде зупинятися на станціях Святогірськ, Ізюм, Балаклея, Харків. Але додадуть зупинки у містах Слов’янськ та Лозова.

Рейс Івано-Франківськ – Костянтинівка – Івано-Франківськ замість зупинок на станціях Святогірськ, Ізюм, Лиман, Слов’янський курорт, Харків додасть зупинки у Слов'янську та Лозовій.

Важливо! Зміни стосуються лише рейсів у період з 15 по 20 грудня, продаж на які тимчасово обмежували на час доопрацювання графіка.

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