У часі прибуття та відправлення поїздів, які проходять через Харків, можливі зміни до 30 хвилин. Пасажири зможуть це побачити у розкладах руху, квитках, чи системі продажів.
До теми Укрзалізниця змінила умови в’їзду до Австрії
Яких рейсів стосуються зміни
Перевізник наголошує, що потяги сполученням Львів – Бахмут та Івано-Франківськ – Костянтинівка їхатимуть в об'їзд Харкова у зазначені дні.
Також з 15 по 20 грудня потяг Львів – Бахмут – Львів не буде зупинятися на станціях Святогірськ, Ізюм, Балаклея, Харків. Але додадуть зупинки у містах Слов’янськ та Лозова.
Рейс Івано-Франківськ – Костянтинівка – Івано-Франківськ замість зупинок на станціях Святогірськ, Ізюм, Лиман, Слов’янський курорт, Харків додасть зупинки у Слов'янську та Лозовій.
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