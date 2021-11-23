В Укрзалізниці попереджають, що пасажирам доведеться чекати до двох з половиною годин. Зокрема, затримуються приміські поїзди.

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Які саме потяги запізнюються

Затримка буде із поїздами №6301 Ніжин – Чернігів та №6302 Чернігів – Ніжин.

Пасажирів регіонального поїзда №864 Неданчичі – Київ-Волинський пересадили на поїзд №779 Суми – Київ. На півтори години довше затримаються у дорозі пасажири поїзда №864 Неданчичі – Київ-Волинський.

Останні затримки поїздів: що відомо

Перевізник попереджав про затримки поїздів через реконструкцію колії на Черкащині з 15 по 19 листопада. Приблизно пасажирам доводилось чекати від 5 хвилин до 1,5 години.

У Богодухівському районі Харківщини зранку 17 листопада жінку збили одразу два потяги. Через травми вона загинула на місці. Слідчі дії на залізниці спричинили затримку поїздів.

20 листопада на переїзді у Боярці водії чекали, доки працівник переїзду відкриє шлагбаум. Жодних поїздів при цьому залізницею не їхало. Пізніше з'ясувалося, що чоловік банально спав на робочому місці.

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Увага! Затримка поїздів на дільниці Чернігів – Ніжин

У зв’язку з обривом контактної мережі 23 листопада 2021 року на дільниці Чернігів – Ніжин поблизу станції Липів Ріг запізнюється низка поїздів.

А саме: приміські поїздки №6301 Ніжин – Чернігів та №6302 Чернігів – Ніжин (час затримки – до 2 години 30 хвилин).

Повідомляємо, що пасажирів регіонального поїзду №864 Неданчичі – Київ-Волинський пересаджено на поїзд №779 Суми – Київ. Пасажири поїздки №864 Неданчичі – Києво-Волинський прибудувати до кінцевої станції із затримкою на 1 годину 30 хвилин.

Перепрошуємо за тимчасові незручності та закликаємо пасажирів стежити за оновленнями інформації.