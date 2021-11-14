Мовиться про затримки з 15 по 19 листопада. Про це 14 листопада написали у фейсбуці Укрзалізниці.

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Укрзалізниця попередила про можливі затримки поїздів

Укрзалізниця виконує роботи з реконструкції колії на дільниці Миронівка – імені Тараса Шевченка (станція на Черкащині – 24 канал), у зв'язку з чим можливі затримки поїздів,

– повідомили у відомстві.

Запізнюватимуться потяги на станціях:

Миронівка;

П'ятихатки;

Тимкове;

Бурти;

Херсон.

Орієнтовний час затримки – від 5 хвилин до 1,5 години.

"Роботи починаються 15 листопада та мають завершитися 19 листопада", – запевнили в організації.

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