В ряде украинских городов раздаются взрывы. Кроме того, оккупационные войска пошли в наземное наступление в 6 областях Украины.

Актуально Уничтожили 50 российских оккупантов: штаб предоставил первую за сутки информацию из зоны ООС

Из Донбасса эвакуировали более 3 тысяч гражданских

Укрзализныця эвакуировала из Донецкой и Луганской областей 3100 украинцев.

Компания готовит еще вагоны,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в целях безопасности прекратили движение на участке Волноваха – Южнодонбаская. Весь персонал также был эвакуирован.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.



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