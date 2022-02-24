В ряде украинских городов раздаются взрывы. Кроме того, оккупационные войска пошли в наземное наступление в 6 областях Украины.
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Из Донбасса эвакуировали более 3 тысяч гражданских
Укрзализныця эвакуировала из Донецкой и Луганской областей 3100 украинцев.
Компания готовит еще вагоны,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в целях безопасности прекратили движение на участке Волноваха – Южнодонбаская. Весь персонал также был эвакуирован.
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