Российские оккупанты продолжают обстреливать военные объекты в Украине. Однако ВСУ дает им достойный отпор.

Актуально Россия пошла в наземное наступление в 6 областях, – журналист

Защитники обезвредили 50 российских оккупантов

Все военные подразделения Объединенных сил сейчас находятся на своих позициях.

Командование Объединенных сил находится на определенных командных пунктах и управления частями. Противник несет потери,

– сообщили в штабе.

В частности украинские защитники сбили 6 российских самолетов и 2 вертолета. Кроме этого они отразили нападение на Счастье. Бойцы подбили 2 танка и уничтожили примерно 50 российских оккупантов.