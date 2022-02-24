Російські окупанти продовжують обстрілювати військові об'єкти в Україні. Однак ЗСУ дає їм гідну відсіч.

Актуально Росія пішла в наземний наступ у 6 областях, – журналіст

Захисники знешкодили 50 російських окупантів

Усі військові підрозділи Об'єднаних сил наразі перебувають на своїх позиціях.

Командування Об'єднаних сил знаходиться на визначених командних пунктах та здійснює управління частинами. Противник зазнає втрат,

– повідомили у штабі.

Зокрема українські захисники збили 6 російських літаків та 2 вертольоти. Окрім цього вони відбили напад на Щастя. Бійці підбили 2 ворожі танки та знищили приблизно 50 російських окупантів.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

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