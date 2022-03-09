Укрзализныця эвакуировала около 5 тысяч человек из Лимана и соседних городов Донбасса

Власть эвакуирует людей из охваченных войной регионов в более безопасные места. В этом помогает Укрзализныця, которая перевозит беженцев.

В среду, 9 марта, Укрзализныця из Лимана и соседних городов Донецкой области эвакуировала 5 тысяч человек. Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Александр Камишин.

Стоит внимания В Харькове за 8 марта по железной дороге вывезли 30 тысяч человек

В настоящее время компания пытается организовать дальнейшую эвакуацию населения региона.

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