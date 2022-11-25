Об этом сообщил глава правления Укрзализныци Александр Камышин. Кстати, недавно Укрзализныця отменила движение ряда поездов из-за ракетной атаки.

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24 ноября – самый плохой день для Укрзализныци

Вчера был самый плохой день по выполнению графика движения пассажирских поездов за всю историю моих наблюдений. Только 37% поездов доехали вовремя. Я прошу прощения у наших пассажиров, встречающих их близких, и всех тех, кому наши задержки доставили неудобства,

– заявил Камышин.

Руководитель компании отметил, что в их команде есть правило – "война – не прощение". По его словам, Укрзализныця должна работать четко и держать уровень, несмотря на войну.

Что в Укрзализныце сделали для пассажиров в эти дни:

Не отменили ни одного дальнего следования. Впрочем, были задержки.

Несколько поездов на Закарпатье оборвали по Львову, а затем довезли пассажиров другими поездами.

В поездах Интерсити, которые без питания от электросети не обогреваются, раздали теплые одеяла пассажирам, где это требовалось.

В некоторых поездах и на ключевых вокзалах угощали пассажиров горячим железнодорожным чаем, кормили сэндвичами и супом.

"Я лично вместе с командой провел на Киевском вокзале много часов, пока убедился, что все работает четко и мы сделали все, что могли и немного больше для комфорта наших пассажиров. Надо жить вперед. За выходные разгребемся и выйдем на график", – добавил Камышин.



Худший день по выполнению графиков Укрзализныци / статистика Укрзализныци

Ранее сообщалось, что обесточенные вокзалы Укрзализныци переходят на резервное питание. Первыми были восстановлены Киев, Харьков и Винница. Там развернули укрытия и безопасное ожидание.

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