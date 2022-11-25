Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін. До речі, нещодавно Укрзалізниця скасувала рух низки потягів через ракетну атаку.

До теми По Україні була затримка поїздів через обстріли енергооб'єктів

24 листопада – найгірший день для Укрзалізниці

Вчора був найгірший день з виконання графіка руху пасажирських поїздів за всю історію моїх спостережень. Тільки 37% поїздів доїхали вчасно. Я прошу вибачення у наших пасажирів, зустрічаючих їх близьких, та всіх тих, кому наші затримки доставили незручності,

– заявив Камишін.

Очільник компанії зазначив, що в їхній команді є правило – "війна – не вибачення". За його словами, Укрзалізниця має працювати чітко і тримати рівень, попри війну.

Що в Укрзалізниці зробили для пасажирів у ці дні:

Не скасували жодного потяга дальнього слідування. Втім, були затримки.

Декілька поїздів на Закарпаття обірвали по Львову, а далі довезли пасажирів іншими потягами.

У поїздах Інтерсіті, які без живлення від електромережі не обігріваються, роздали теплі ковдри пасажирам, де це було потрібно.

У деяких поїздах і на ключових вокзалах пригощали пасажирів гарячим залізничним чаєм, годували сендвічами та гарячим супом.

"Я особисто разом з командою провів на Київському вокзалі багато годин, поки переконався, що все працює чітко та ми зробили все, що могли і трошки більше для комфорту наших пасажирів. Треба жити вперед. За вихідні розгребемось і вийдемо на графік", – додав Камишін.



Найгірший день щодо виконання графіків Укрзалізниці / статистика Укрзалізниці

Раніше повідомляли, що знеструмлені вокзали Укрзалізниці переходять на резервне живлення. Так, першими були відновлені Київ, Харків та Вінниця. Там розгорнули укриття та пункти безпечного очікування.

Варте уваги – Остання масштабна атака України: дивіться відео