Чтобы не дезинформировать пассажиров и минимизировать неудобства, связанные с задержками, Укрзализныця каждый день будет обновлять расписание отправлений: составлять его отдельным списком и публиковать до 21:00 на всех официальных ресурсах.

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Список отправлений на 1 марта

"Я прошу прощения у всех наших пассажиров и посетителей вокзалов за то, что мы сейчас почти не обеспечиваем должного комфорта. К сожалению, в условиях войны нам приходится жертвовать комфортом ради безопасности. Мы на это идем сознательно. Обещаю исправиться, как только война кончится", – заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александра Камышин.

Направления движения пригородных поездов по территории Юго-Западной железной дороги:

  • Овруч – Коростень – Овруч,
  • Олевск – Коростень – Олевск,
  • Коростень – Винница – Коростень,
  • две пары электропоездов по направлению Казатин – Погребище – Казатин,
  • Новоград-Волынский – Коростень – Новоград-Волынский,
  • Коростень – Житомир – Коростень,
  • Жмеринка – Казатин – Жмеринка,
  • Жмеринка – Рахны – Жмеринка,
  • Жмеринка – Вапнярка – Жмеринка,
  • Жмеринка – Могилев-Подольский – Жмеринка,
  • Жмеринка – Гречаны – Жмеринка,
  • Хмельницкий – Подволочиск – Хмельницкий,
  • Шепетовка – Хмельницкий – Шепетовка,
  • Хмельницкий – Каменец-Подольский – Хмельницкий,
  • Киев – Гребенка – Киев,
  • Киев – Яготин – Киев,
  • Киев – Носовка – Киев,
  • Фастов – Киев – Фастов,
  • Шепетовка – Лановцы – Шепетовка.

Также будут курсировать электропоезда между населенными пунктами Казатин, Бердичев, Шепетовка, на участке Казатин – Фастов между населенными пунктами Казатин, Фастов и Киев, на участке Фастов – Мироновка между населенными пунктами Фастов, Мироновка и Киев (также Киев – Роток и Белая Церковь – Киев с понедельника по пятницу), на участке Шепетовка – Здолбунов между населенными пунктами Шепетовка, Здолбунов, Ровно и Могиляны. Также будут курсировать электропоезда Казатин – Жашков – Казатин и Погребище – Казатин – Погребище.

Направления движения пригородных поездов по территории Приднепровской железной дороги:

  • Запорожье – Канцеровка – Запорожье,
  • Днепр – Каменское – Днепр,
  • Днепр – Пятихатки – Днепр,
  • Верховцево – Днепр – Верховцево,
  • Пятихатки – Кривой Рог – Пятихатки,
  • Днепр – Кривой Рог – Днепр,
  • Пятихатки – Рокувата – Пятихатки,
  • Кривой Рог – Апостолово – Кривой Рог,
  • Пятихатки – Тимково – Пятихатки,
  • Днепр – Чаплино – Днепр,
  • Чаплино – Синельниково,
  • Днепр – Межевая – Днепр,
  • Чаплино – Межевая – Чаплино,
  • Днепр – Авдеевка – Днепр,
  • Днепр – Лозовая – Днепр,
  • Лозовая – Синельниково,
  • Синельниково – Днепр,
  • Днепр – Запорожье,
  • Красноград – Днепр – Красноград
  • Апостолово – Днепр-Лоцманская – Апостолово,
  • Пятихатки – Терны – Пятихатки,
  • Пятихатки – Красный Шахтер – Пятихатки,
  • Кривой Рог – Ингулец – Кривой Рог,
  • Никополь – Кривой Рог – Никополь,
  • Никополь – Тимково – Никополь,
  • Никополь – Запорожье – Никополь,
  • Марганец – Никополь,
  • Запорожье – Канцеровка – Запорожье,
  • Запорожье – Синельниково – Запорожье.

Направления движения пригородных поездов по территории Львовской железной дороги:

  • Львов – Трускавец – Львов,
  • Львов – Сянки – Львов,
  • Львов – Ужгород – Львов,
  • Ходоров – Стрый – Ходоров,
  • Львов – Мостиска – Госграница,
  • Львов – Шкло – Львов,
  • Стрый – Самбор – Стрый,
  • Стрый – Львов,
  • Львов – Лавочное – Львов,
  • Мукачево – Стрый,
  • Лавочное – Мукачево – Лавочное,
  • Мукачево – Ужгород – Сянки и обратно,
  • Львов – Мукачево – Львов,
  • Рава-Русская – Львов – Рава-Русская,
  • Стоянов – Львов – Стоянов,
  • Львов – Ходоров – Львов,
  • Лановцы – Тернополь – Лановцы,
  • Залещики – Тернополь – Залещики,
  • Ходоров (Подвысокое) – Тернополь – Ходоров (Подвысокое),
  • Ковель – Изов – Червоноград и обратно,
  • Киверцы – Стоянов – Киверцы,
  • Киверцы – Радехов – Киверцы,
  • Золочев – Львов – Золочев,
  • Тернополь – Львов – Тернополь,
  • Тернополь – Красное – Тернополь,
  • Ровно – Здолбунов – Львов и обратно,
  • Львов – Здолбунов – Львов,
  • Подволочиск – Тернополь – Подволочиск,
  • Красное – Тернополь,
  • Сарны – Ковель – Сарны,
  • Удрицк – Сарны, Здолбунов – Удрицк,
  • Сарны – Здолбунов – Сарны,
  • Здолбунов – Луцк – Ковель и обратно,
  • Ковель – Ягодин – Ковель,
  • Здолбунов – Красное,
  • Красное – Ровно – Здолбунов,
  • Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск,
  • Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск,
  • Ивано-Франковск – Ходоров – Ивано-Франковск,
  • Ивано-Франковск – Стрый – Ивано-Франковск,
  • Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,
  • Коломыя – Ворохта – Коломыя,
  • Залещики – Коломыя – Залещики,
  • Черновцы – Коломыя,
  • Дьяково – Королево – Солотвино-1,
  • Королево – Батево – Королево,
  • Чоп – Королево,
  • Львов – Перемышль – Львов,
  • Львов – Чоп – Львов,
  • Винница – Хмельницкий – Тернополь – Львов,
  • Львов – Хелм – Львов.

Направления движения пригородных поездов по территории Южной железной дороги:

  • Полтава – Крюков – Полтава,
  • Полтава – Огульцы – Полтава,
  • Полтава – Лозовая – Полтава,
  • Полтава – Кременчуг – Полтава,
  • Полтава – Ромодан – Полтава,
  • Полтава – Кобеляки – Полтава,
  • Харьков – Огульцы – Харьков,
  • Харьков – Мерчик,
  • Мерчик – Люботин,
  • Люботин – Харьков Левада – Люботин,
  • Харьков – Красноград – Харьков,
  • Харьков – Лозовая – Харьков,
  • Беляевка – Харьков,
  • Харьков – Шебелинка – Харьков.

Направления движения пригородных поездов по территории Донецкой железной дороги:

  • Лиман – Шевченко – Лиман,
  • Лиман – Святогорск – Лиман,
  • Константиновка – Лозовая,
  • Лиман – Славянск – Константиновка,
  • Близнецы – Святогорск,
  • Лиман – Краматорск,
  • Краматорск – Святогорск,
  • Святогорск – Константиновка – Святогорск,
  • Лиман – Константиновка,
  • Константиновка – Гавриловка,
  • Гавриловка – Славянск,
  • Славянск – Близнецы,
  • Покровск – Чаплино – Покровск,
  • Авдеевка – Чаплино – Авдеевка,
  • Лозовая – Лиман.

Направления движения пригородных поездов по территории Одесской железной дороги:

  • Христиновка – Черкассы – Христиновка,
  • Христиновка – Вапнярка – Христиновка,
  • Гайворон – Винница – Гайворон,
  • Т. Шевченко – Гребенка – Т. Шевченко,
  • Т. Шевченко – Черкассы – Т. Шевченко,
  • Т. Шевченко – Христиновка – Т. Шевченко,
  • Черкассы – Т. Шевченко – Черкассы,
  • Т. Шевченко – Виска – Т. Шевченко,
  • Т. Шевченко – Помошная – Т. Шевченко,
  • Одесса – Вапнярка – Одесса,
  • Одесса – Балта – Одесса,
  • Одесса – Раздельная – Одесса,
  • Одесса – Мигаево,
  • Одесса – Колосовка – Одесса,
  • Одесса – Застава 1 – Знаменка,
  • Знаменка – Александрия – Знаменка,
  • Т. Шевченко – Знаменка – Т. Шевченко,
  • Знаменка – Цветково – Знаменка,
  • Мироновка – Цветково – Мироновка,
  • Знаменка – Одесса,
  • Мироновка – Цветково,
  • Александрия – Знаменка,
  • Знаменка – Т. Шевченко,
  • Знаменка – Пятихатки – Знаменка,
  • Помошная – Людмиловка – Помошная,
  • Помошная – Знаменка – Помошная,
  • Помошная – Долинская – Помошная,
  • Помошная – Вознесенск – Помошная.

Расписание движения поездов уточняйте по ссылке.

Кроме того, 1 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию с остановкой в Словакии. Ориентировочное отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

Приоритет отдается женщинам и детям. Проезд бесплатный!