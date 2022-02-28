Чтобы не дезинформировать пассажиров и минимизировать неудобства, связанные с задержками, Укрзализныця каждый день будет обновлять расписание отправлений: составлять его отдельным списком и публиковать до 21:00 на всех официальных ресурсах.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Список отправлений на 1 марта

"Я прошу прощения у всех наших пассажиров и посетителей вокзалов за то, что мы сейчас почти не обеспечиваем должного комфорта. К сожалению, в условиях войны нам приходится жертвовать комфортом ради безопасности. Мы на это идем сознательно. Обещаю исправиться, как только война кончится", – заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александра Камышин.

Направления движения пригородных поездов по территории Юго-Западной железной дороги:

Овруч – Коростень – Овруч,

Олевск – Коростень – Олевск,

Коростень – Винница – Коростень,

две пары электропоездов по направлению Казатин – Погребище – Казатин,

Новоград-Волынский – Коростень – Новоград-Волынский,

Коростень – Житомир – Коростень,

Жмеринка – Казатин – Жмеринка,

Жмеринка – Рахны – Жмеринка,

Жмеринка – Вапнярка – Жмеринка,

Жмеринка – Могилев-Подольский – Жмеринка,

Жмеринка – Гречаны – Жмеринка,

Хмельницкий – Подволочиск – Хмельницкий,

Шепетовка – Хмельницкий – Шепетовка,

Хмельницкий – Каменец-Подольский – Хмельницкий,

Киев – Гребенка – Киев,

Киев – Яготин – Киев,

Киев – Носовка – Киев,

Фастов – Киев – Фастов,

Шепетовка – Лановцы – Шепетовка.

Также будут курсировать электропоезда между населенными пунктами Казатин, Бердичев, Шепетовка, на участке Казатин – Фастов между населенными пунктами Казатин, Фастов и Киев, на участке Фастов – Мироновка между населенными пунктами Фастов, Мироновка и Киев (также Киев – Роток и Белая Церковь – Киев с понедельника по пятницу), на участке Шепетовка – Здолбунов между населенными пунктами Шепетовка, Здолбунов, Ровно и Могиляны. Также будут курсировать электропоезда Казатин – Жашков – Казатин и Погребище – Казатин – Погребище.

Направления движения пригородных поездов по территории Приднепровской железной дороги:

Запорожье – Канцеровка – Запорожье,

Днепр – Каменское – Днепр,

Днепр – Пятихатки – Днепр,

Верховцево – Днепр – Верховцево,

Пятихатки – Кривой Рог – Пятихатки,

Днепр – Кривой Рог – Днепр,

Пятихатки – Рокувата – Пятихатки,

Кривой Рог – Апостолово – Кривой Рог,

Пятихатки – Тимково – Пятихатки,

Днепр – Чаплино – Днепр,

Чаплино – Синельниково,

Днепр – Межевая – Днепр,

Чаплино – Межевая – Чаплино,

Днепр – Авдеевка – Днепр,

Днепр – Лозовая – Днепр,

Лозовая – Синельниково,

Синельниково – Днепр,

Днепр – Запорожье,

Красноград – Днепр – Красноград

Апостолово – Днепр-Лоцманская – Апостолово,

Пятихатки – Терны – Пятихатки,

Пятихатки – Красный Шахтер – Пятихатки,

Кривой Рог – Ингулец – Кривой Рог,

Никополь – Кривой Рог – Никополь,

Никополь – Тимково – Никополь,

Никополь – Запорожье – Никополь,

Марганец – Никополь,

Запорожье – Канцеровка – Запорожье,

Запорожье – Синельниково – Запорожье.

Направления движения пригородных поездов по территории Львовской железной дороги:

Львов – Трускавец – Львов,

Львов – Сянки – Львов,

Львов – Ужгород – Львов,

Ходоров – Стрый – Ходоров,

Львов – Мостиска – Госграница,

Львов – Шкло – Львов,

Стрый – Самбор – Стрый,

Стрый – Львов,

Львов – Лавочное – Львов,

Мукачево – Стрый,

Лавочное – Мукачево – Лавочное,

Мукачево – Ужгород – Сянки и обратно,

Львов – Мукачево – Львов,

Рава-Русская – Львов – Рава-Русская,

Стоянов – Львов – Стоянов,

Львов – Ходоров – Львов,

Лановцы – Тернополь – Лановцы,

Залещики – Тернополь – Залещики,

Ходоров (Подвысокое) – Тернополь – Ходоров (Подвысокое),

Ковель – Изов – Червоноград и обратно,

Киверцы – Стоянов – Киверцы,

Киверцы – Радехов – Киверцы,

Золочев – Львов – Золочев,

Тернополь – Львов – Тернополь,

Тернополь – Красное – Тернополь,

Ровно – Здолбунов – Львов и обратно,

Львов – Здолбунов – Львов,

Подволочиск – Тернополь – Подволочиск,

Красное – Тернополь,

Сарны – Ковель – Сарны,

Удрицк – Сарны, Здолбунов – Удрицк,

Сарны – Здолбунов – Сарны,

Здолбунов – Луцк – Ковель и обратно,

Ковель – Ягодин – Ковель,

Здолбунов – Красное,

Красное – Ровно – Здолбунов,

Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск,

Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск,

Ивано-Франковск – Ходоров – Ивано-Франковск,

Ивано-Франковск – Стрый – Ивано-Франковск,

Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,

Коломыя – Ворохта – Коломыя,

Залещики – Коломыя – Залещики,

Черновцы – Коломыя,

Дьяково – Королево – Солотвино-1,

Королево – Батево – Королево,

Чоп – Королево,

Львов – Перемышль – Львов,

Львов – Чоп – Львов,

Винница – Хмельницкий – Тернополь – Львов,

Львов – Хелм – Львов.

Направления движения пригородных поездов по территории Южной железной дороги:

Полтава – Крюков – Полтава,

Полтава – Огульцы – Полтава,

Полтава – Лозовая – Полтава,

Полтава – Кременчуг – Полтава,

Полтава – Ромодан – Полтава,

Полтава – Кобеляки – Полтава,

Харьков – Огульцы – Харьков,

Харьков – Мерчик,

Мерчик – Люботин,

Люботин – Харьков Левада – Люботин,

Харьков – Красноград – Харьков,

Харьков – Лозовая – Харьков,

Беляевка – Харьков,

Харьков – Шебелинка – Харьков.

Направления движения пригородных поездов по территории Донецкой железной дороги:

Лиман – Шевченко – Лиман,

Лиман – Святогорск – Лиман,

Константиновка – Лозовая,

Лиман – Славянск – Константиновка,

Близнецы – Святогорск,

Лиман – Краматорск,

Краматорск – Святогорск,

Святогорск – Константиновка – Святогорск,

Лиман – Константиновка,

Константиновка – Гавриловка,

Гавриловка – Славянск,

Славянск – Близнецы,

Покровск – Чаплино – Покровск,

Авдеевка – Чаплино – Авдеевка,

Лозовая – Лиман.

Направления движения пригородных поездов по территории Одесской железной дороги:

Христиновка – Черкассы – Христиновка,

Христиновка – Вапнярка – Христиновка,

Гайворон – Винница – Гайворон,

Т. Шевченко – Гребенка – Т. Шевченко,

Т. Шевченко – Черкассы – Т. Шевченко,

Т. Шевченко – Христиновка – Т. Шевченко,

Черкассы – Т. Шевченко – Черкассы,

Т. Шевченко – Виска – Т. Шевченко,

Т. Шевченко – Помошная – Т. Шевченко,

Одесса – Вапнярка – Одесса,

Одесса – Балта – Одесса,

Одесса – Раздельная – Одесса,

Одесса – Мигаево,

Одесса – Колосовка – Одесса,

Одесса – Застава 1 – Знаменка,

Знаменка – Александрия – Знаменка,

Т. Шевченко – Знаменка – Т. Шевченко,

Знаменка – Цветково – Знаменка,

Мироновка – Цветково – Мироновка,

Знаменка – Одесса,

Мироновка – Цветково,

Александрия – Знаменка,

Знаменка – Т. Шевченко,

Знаменка – Пятихатки – Знаменка,

Помошная – Людмиловка – Помошная,

Помошная – Знаменка – Помошная,

Помошная – Долинская – Помошная,

Помошная – Вознесенск – Помошная.

Расписание движения поездов уточняйте по ссылке.

Кроме того, 1 марта состоится эвакуационный рейс с вокзала города Чоп в Чехию с остановкой в Словакии. Ориентировочное отправление 16:40, однако таможенный контроль следует пройти до 15:30. Посадка на поезд осуществляется при наличии паспорта гражданина Украины или загранпаспорта.

Приоритет отдается женщинам и детям. Проезд бесплатный!

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые.