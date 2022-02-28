Щоб не дезінформувати пасажирів та мінімізувати незручності, пов'язані із затримками, Укрзалізниця кожного дня оновлюватиме розклад відправлень: складатиме його окремим списком та публікуватиме до 21:00 на усіх офіційних ресурсах.
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Список відправлень на 1 березня
Я прошу вибачення у всіх наших пасажирів і відвідувачів вокзалів за те, що ми зараз майже не забезпечуємо належного комфорту. На жаль, в умовах війни нам доводиться жертвувати комфортом заради безпеки. Ми на це йдемо свідомо. Обіцяю виправитись, як тільки війна скінчиться, – заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишін.
Напрямки руху приміських поїздів по території Південно-Західної залізниці:
- Овруч - Коростень - Овруч,
- Олевськ - Коростень - Олевськ,
- Коростень - Вінниця - Коростень,
- дві пари електропоїздів за напрямком Козятин - Погребище - Козятин,
- Новоград-Волинський - Коростень - Новоград-Волинський,
- Коростень - Житомир - Коростень,
- Жмеринка - Козятин - Жмеринка,
- Жмеринка - Рахни - Жмеринка,
- Жмеринка - Вапнярка - Жмеринка,
- Жмеринка - Могилів-Подільський - Жмеринка,
- Жмеринка - Гречани - Жмеринка,
- Хмельницький - Підволочиськ - Хмельницький,
- Шепетівка - Хмельницький - Шепетівка,
- Хмельницький - Кам’янець-Подільський - Хмельницький,
- Київ - Гребінка - Київ,
- Київ - Яготин - Київ,
- Київ - Носівка - Київ,
- Фастів - Київ - Фастів,
- Шепетівка - Ланівці - Шепетівка.
Також курсуватимуть електропоїзди між населеними пунктами Козятин, Бердичів, Шепетівка, на дільниці Козятин – Фастів між населеними пунктами Козятин, Фастів та Київ, на дільниці Фастів – Миронівка між населеними пунктами Фастів, Миронівка та Київ (також Київ – Роток та Біла Церква – Київ з понеділка по п’ятницю), на дільниці Шепетівка – Здолбунів між населеними пунктами Шепетівка, Здолбунів, Рівне та Могиляни. Також курсуватимуть електропоїзди Козятин – Жашків – Козятин та Погребище – Козятин – Погребище.
Напрямки руху приміських поїздів по території Придніпровської залізниці:
- Запоріжжя - Канцерівка - Запоріжжя,
- Дніпро - Кам’янське - Дніпро,
- Дніпро - П’ятихатки - Дніпро,
- Верхівцеве - Дніпро - Верхівцеве,
- П’ятихатки - Кривий Ріг - П’ятихатки,
- Дніпро - Кривий Ріг - Дніпро,
- П’ятихатки - Рокувата - П’ятихатки,
- Кривий Ріг - Апостолове - Кривий Ріг,
- П’ятихатки - Тимкове - П’ятихатки,
- Дніпро - Чаплине - Дніпро,
- Чаплине - Синельникове,
- Дніпро - Межова - Дніпро,
- Чаплине - Межова - Чаплине,
- Дніпро - Авдіївка - Дніпро,
- Дніпро - Лозова - Дніпро,
- Лозова - Синельникове,
- Синельникове - Дніпро,
- Дніпро - Запоріжжя,
- Красноград - Дніпро - Красноград
- Апостолове - Дніпро-Лоцманське - Апостолове,
- П’ятихатки - Терни - П’ятихатки,
- П’ятихатки - Червоний Шахтар - П’ятихатки,
- Кривий Ріг - Інгулець - Кривий Ріг,
- Нікополь - Кривий Ріг - Нікополь,
- Нікополь - Тимкове - Нікополь,
- Нікополь - Запоріжжя - Нікополь,
- Марганець - Нікополь,
- Запоріжжя - Канцерівка - Запоріжжя,
- Запоріжжя - Синельниково - Запоріжжя.
Напрямки руху приміських поїздів по території Львівської залізниці:
- Львів - Трускавець - Львів,
- Львів - Сянки - Львів,
- Львів - Ужгород - Львів,
- Ходорів - Стрий - Ходорів,
- Львів - Мостиська - Держкордон,
- Львів - Шкло - Львів,
- Стрий - Самбір - Стрий,
- Стрий - Львів,
- Львів - Лавочне - Львів,
- Мукачево - Стрий,
- Лавочне - Мукачево - Лавочне,
- Мукачево - Ужгород - Сянки та зворотно,
- Львів - Мукачево - Львів,
- Рава-Руська - Львів - Рава-Руська,
- Стоянів - Львів - Стоянів,
- Львів - Ходорів - Львів,
- Ланівці - Тернопіль - Ланівці,
- Заліщики - Тернопіль - Заліщики,
- Ходорів (Підвисоке) - Тернопіль - Ходорів (Підвисоке),
- Ковель - Ізов - Червоноград та зворотно,
- Ківерці - Стоянів - Ківерці,
- Ківерці - Радехів - Ківерці,
- Золочів - Львів - Золочів,
- Тернопіль - Львів - Тернопіль,
- Тернопіль - Красне - Тернопіль,
- Рівне - Здолбунів - Львів та зворотно,
- Львів - Здолбунів - Львів,
- Підволочиськ - Тернопіль - Підволочиськ,
- Красне - Тернопіль,
- Сарни - Ковель - Сарни,
- Удрицьк - Сарни, Здолбунів - Удрицьк,
- Сарни - Здолбунів - Сарни,
- Здолбунів - Луцьк - Ковель та зворотно,
- Ковель - Ягодин - Ковель,
- Здолбунів - Красне,
- Красне - Рівне - Здолбунів,
- Івано-Франківськ - Ворохта - Івано-Франківськ,
- Івано-Франківськ - Рахів - Івано-Франківськ,
- Івано-Франківськ - Ходорів - Івано-Франківськ,
- Івано-Франківськ - Стрий - Івано-Франківськ,
- Івано-Франківськ - Коломия - Івано-Франківськ,
- Коломия - Ворохта - Коломия,
- Заліщики - Коломия - Заліщики,
- Чернівці - Коломия,
- Дяково - Королево - Солотвино-1,
- Королево - Батьово - Королево,
- Чоп - Королево,
- Львів - Перемишль - Львів,
- Львів - Чоп - Львів,
- Вінниця - Хмельницький - Тернопіль - Львів,
- Львів - Хелм - Львів.
Напрямки руху приміських поїздів по території Південної залізниці:
- Полтава - Крюків - Полтава,
- Полтава - Огульці - Полтава,
- Полтава - Лозова - Полтава,
- Полтава - Кременчук - Полтава,
- Полтава - Ромодан - Полтава,
- Полтава - Кобеляки - Полтава,
- Харків - Огульці - Харків,
- Харків - Мерчик,
- Мерчик - Люботин,
- Люботин - Харків Левада - Люботин,
- Харків - Красноград - Харків,
- 12. Харків - Лозова - Харків,
- Біляївка - Харків,
- Харків - Шебелінка - Харків.
Напрямки руху приміських поїздів по території Донецької залізниці:
- Лиман - Шевченко - Лиман,
- Лиман - Святогірськ - Лиман,
- Костянтинівка - Лозова,
- Лиман - Слов’янськ - Костянтинівка,
- Близнюки - Святогірськ,
- Лиман - Краматорськ,
- Краматорськ - Святогірськ,
- Святогірськ - Костянтинівка - Святогірськ,
- Лиман - Костянтинівка,
- Костянтинівка - Гаврилівка,
- Гавріливка - Слов’янськ,
- Слов’янськ - Близнюки,
- Покровськ - Чаплине - Покровськ,
- Авдіїівка - Чаплине - Авдіївка,
- Лозова - Лиман.
Напрямки руху приміських поїздів по території Одеської залізниці:
- Христинівка - Черкаси - Христинівка,
- Христинівка - Вапнярка - Христинівка,
- Гайворон - Вінниця - Гайворон,
- Т. Шевченко - Гребінка - Т. Шевченко,
- Т. Шевченко - Черкаси - Т. Шевченко,
- Т. Шевченко - Христинівка - Т. Шевченко,
- Черкаси - Т. Шевченко - Черкаси,
- Т. Шевченко - Висіка - Т. Шевченко,
- Т. Шевченко - Помічна - Т. Шевченко,
- Одеса - Вапнярка - Одеса,
- Одеса - Балта - Одеса,
- Одеса - Роздільна - Одеса,
- Одеса - Мигаєво,
- Одеса - Колосівка - Одеса,
- Одеса-Застава 1 - Знам’янка,
- Знам’янка - Олександрія - Знам’янка,
- Т. Шевченко - Знам’янка - Т. Шевченко,
- Знам’янка - Цвіткове - Знам’янка,
- Миронівка - Цвіткове - Миронівка,
- Знам’янка - Одеса,
- Миронівка - Цвіткове,
- Олександрія - Знам’янка,
- Знам’янка - Т.Шевченко,
- Знам’янка - П’ятихатки - Знам’янка,
- Помічна - Людмилівка - Помічна,
- Помічна - Знам’янка - Помічна,
- Помічна - Долинська - Помічна,
- Помічна - Вознесенськ - Помічна.
Розклад руху поїздів уточнюйте за посиланням.
Крім того, 1 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії, з зупинкою у Словаччині. Орієнтовне відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30. Посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта.
Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний!