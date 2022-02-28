Щоб не дезінформувати пасажирів та мінімізувати незручності, пов'язані із затримками, Укрзалізниця кожного дня оновлюватиме розклад відправлень: складатиме його окремим списком та публікуватиме до 21:00 на усіх офіційних ресурсах.

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Список відправлень на 1 березня

Я прошу вибачення у всіх наших пасажирів і відвідувачів вокзалів за те, що ми зараз майже не забезпечуємо належного комфорту. На жаль, в умовах війни нам доводиться жертвувати комфортом заради безпеки. Ми на це йдемо свідомо. Обіцяю виправитись, як тільки війна скінчиться, – заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишін.

Напрямки руху приміських поїздів по території Південно-Західної залізниці:

Овруч - Коростень - Овруч,

Олевськ - Коростень - Олевськ,

Коростень - Вінниця - Коростень,

дві пари електропоїздів за напрямком Козятин - Погребище - Козятин,

Новоград-Волинський - Коростень - Новоград-Волинський,

Коростень - Житомир - Коростень,

Жмеринка - Козятин - Жмеринка,

Жмеринка - Рахни - Жмеринка,

Жмеринка - Вапнярка - Жмеринка,

Жмеринка - Могилів-Подільський - Жмеринка,

Жмеринка - Гречани - Жмеринка,

Хмельницький - Підволочиськ - Хмельницький,

Шепетівка - Хмельницький - Шепетівка,

Хмельницький - Кам’янець-Подільський - Хмельницький,

Київ - Гребінка - Київ,

Київ - Яготин - Київ,

Київ - Носівка - Київ,

Фастів - Київ - Фастів,

Шепетівка - Ланівці - Шепетівка.

Також курсуватимуть електропоїзди між населеними пунктами Козятин, Бердичів, Шепетівка, на дільниці Козятин – Фастів між населеними пунктами Козятин, Фастів та Київ, на дільниці Фастів – Миронівка між населеними пунктами Фастів, Миронівка та Київ (також Київ – Роток та Біла Церква – Київ з понеділка по п’ятницю), на дільниці Шепетівка – Здолбунів між населеними пунктами Шепетівка, Здолбунів, Рівне та Могиляни. Також курсуватимуть електропоїзди Козятин – Жашків – Козятин та Погребище – Козятин – Погребище.

Напрямки руху приміських поїздів по території Придніпровської залізниці:

Запоріжжя - Канцерівка - Запоріжжя,

Дніпро - Кам’янське - Дніпро,

Дніпро - П’ятихатки - Дніпро,

Верхівцеве - Дніпро - Верхівцеве,

П’ятихатки - Кривий Ріг - П’ятихатки,

Дніпро - Кривий Ріг - Дніпро,

П’ятихатки - Рокувата - П’ятихатки,

Кривий Ріг - Апостолове - Кривий Ріг,

П’ятихатки - Тимкове - П’ятихатки,

Дніпро - Чаплине - Дніпро,

Чаплине - Синельникове,

Дніпро - Межова - Дніпро,

Чаплине - Межова - Чаплине,

Дніпро - Авдіївка - Дніпро,

Дніпро - Лозова - Дніпро,

Лозова - Синельникове,

Синельникове - Дніпро,

Дніпро - Запоріжжя,

Красноград - Дніпро - Красноград

Апостолове - Дніпро-Лоцманське - Апостолове,

П’ятихатки - Терни - П’ятихатки,

П’ятихатки - Червоний Шахтар - П’ятихатки,

Кривий Ріг - Інгулець - Кривий Ріг,

Нікополь - Кривий Ріг - Нікополь,

Нікополь - Тимкове - Нікополь,

Нікополь - Запоріжжя - Нікополь,

Марганець - Нікополь,

Запоріжжя - Канцерівка - Запоріжжя,

Запоріжжя - Синельниково - Запоріжжя.

Напрямки руху приміських поїздів по території Львівської залізниці:

Львів - Трускавець - Львів,

Львів - Сянки - Львів,

Львів - Ужгород - Львів,

Ходорів - Стрий - Ходорів,

Львів - Мостиська - Держкордон,

Львів - Шкло - Львів,

Стрий - Самбір - Стрий,

Стрий - Львів,

Львів - Лавочне - Львів,

Мукачево - Стрий,

Лавочне - Мукачево - Лавочне,

Мукачево - Ужгород - Сянки та зворотно,

Львів - Мукачево - Львів,

Рава-Руська - Львів - Рава-Руська,

Стоянів - Львів - Стоянів,

Львів - Ходорів - Львів,

Ланівці - Тернопіль - Ланівці,

Заліщики - Тернопіль - Заліщики,

Ходорів (Підвисоке) - Тернопіль - Ходорів (Підвисоке),

Ковель - Ізов - Червоноград та зворотно,

Ківерці - Стоянів - Ківерці,

Ківерці - Радехів - Ківерці,

Золочів - Львів - Золочів,

Тернопіль - Львів - Тернопіль,

Тернопіль - Красне - Тернопіль,

Рівне - Здолбунів - Львів та зворотно,

Львів - Здолбунів - Львів,

Підволочиськ - Тернопіль - Підволочиськ,

Красне - Тернопіль,

Сарни - Ковель - Сарни,

Удрицьк - Сарни, Здолбунів - Удрицьк,

Сарни - Здолбунів - Сарни,

Здолбунів - Луцьк - Ковель та зворотно,

Ковель - Ягодин - Ковель,

Здолбунів - Красне,

Красне - Рівне - Здолбунів,

Івано-Франківськ - Ворохта - Івано-Франківськ,

Івано-Франківськ - Рахів - Івано-Франківськ,

Івано-Франківськ - Ходорів - Івано-Франківськ,

Івано-Франківськ - Стрий - Івано-Франківськ,

Івано-Франківськ - Коломия - Івано-Франківськ,

Коломия - Ворохта - Коломия,

Заліщики - Коломия - Заліщики,

Чернівці - Коломия,

Дяково - Королево - Солотвино-1,

Королево - Батьово - Королево,

Чоп - Королево,

Львів - Перемишль - Львів,

Львів - Чоп - Львів,

Вінниця - Хмельницький - Тернопіль - Львів,

Львів - Хелм - Львів.

Напрямки руху приміських поїздів по території Південної залізниці:

Полтава - Крюків - Полтава,

Полтава - Огульці - Полтава,

Полтава - Лозова - Полтава,

Полтава - Кременчук - Полтава,

Полтава - Ромодан - Полтава,

Полтава - Кобеляки - Полтава,

Харків - Огульці - Харків,

Харків - Мерчик,

Мерчик - Люботин,

Люботин - Харків Левада - Люботин,

Харків - Красноград - Харків,

12. Харків - Лозова - Харків,

Біляївка - Харків,

Харків - Шебелінка - Харків.

Напрямки руху приміських поїздів по території Донецької залізниці:

Лиман - Шевченко - Лиман,

Лиман - Святогірськ - Лиман,

Костянтинівка - Лозова,

Лиман - Слов’янськ - Костянтинівка,

Близнюки - Святогірськ,

Лиман - Краматорськ,

Краматорськ - Святогірськ,

Святогірськ - Костянтинівка - Святогірськ,

Лиман - Костянтинівка,

Костянтинівка - Гаврилівка,

Гавріливка - Слов’янськ,

Слов’янськ - Близнюки,

Покровськ - Чаплине - Покровськ,

Авдіїівка - Чаплине - Авдіївка,

Лозова - Лиман.

Напрямки руху приміських поїздів по території Одеської залізниці:

Христинівка - Черкаси - Христинівка,

Христинівка - Вапнярка - Христинівка,

Гайворон - Вінниця - Гайворон,

Т. Шевченко - Гребінка - Т. Шевченко,

Т. Шевченко - Черкаси - Т. Шевченко,

Т. Шевченко - Христинівка - Т. Шевченко,

Черкаси - Т. Шевченко - Черкаси,

Т. Шевченко - Висіка - Т. Шевченко,

Т. Шевченко - Помічна - Т. Шевченко,

Одеса - Вапнярка - Одеса,

Одеса - Балта - Одеса,

Одеса - Роздільна - Одеса,

Одеса - Мигаєво,

Одеса - Колосівка - Одеса,

Одеса-Застава 1 - Знам’янка,

Знам’янка - Олександрія - Знам’янка,

Т. Шевченко - Знам’янка - Т. Шевченко,

Знам’янка - Цвіткове - Знам’янка,

Миронівка - Цвіткове - Миронівка,

Знам’янка - Одеса,

Миронівка - Цвіткове,

Олександрія - Знам’янка,

Знам’янка - Т.Шевченко,

Знам’янка - П’ятихатки - Знам’янка,

Помічна - Людмилівка - Помічна,

Помічна - Знам’янка - Помічна,

Помічна - Долинська - Помічна,

Помічна - Вознесенськ - Помічна.

Розклад руху поїздів уточнюйте за посиланням.

Крім того, 1 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії, з зупинкою у Словаччині. Орієнтовне відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30. Посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта.

Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний!

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