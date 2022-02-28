Щоб не дезінформувати пасажирів та мінімізувати незручності, пов'язані із затримками, Укрзалізниця кожного дня оновлюватиме розклад відправлень: складатиме його окремим списком та публікуватиме до 21:00 на усіх офіційних ресурсах.

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Список відправлень на 1 березня

Я прошу вибачення у всіх наших пасажирів і відвідувачів вокзалів за те, що ми зараз майже не забезпечуємо належного комфорту. На жаль, в умовах війни нам доводиться жертвувати комфортом заради безпеки. Ми на це йдемо свідомо. Обіцяю виправитись, як тільки війна скінчиться, – заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишін.

Напрямки руху приміських поїздів по території Південно-Західної залізниці:

  • Овруч - Коростень - Овруч,
  • Олевськ - Коростень - Олевськ,
  • Коростень - Вінниця - Коростень,
  • дві пари електропоїздів за напрямком Козятин - Погребище - Козятин,
  • Новоград-Волинський - Коростень - Новоград-Волинський,
  • Коростень - Житомир - Коростень,
  • Жмеринка - Козятин - Жмеринка,
  • Жмеринка - Рахни - Жмеринка,
  • Жмеринка - Вапнярка - Жмеринка,
  • Жмеринка - Могилів-Подільський - Жмеринка,
  • Жмеринка - Гречани - Жмеринка,
  • Хмельницький - Підволочиськ - Хмельницький,
  • Шепетівка - Хмельницький - Шепетівка,
  • Хмельницький - Кам’янець-Подільський - Хмельницький,
  • Київ - Гребінка - Київ,
  • Київ - Яготин - Київ,
  • Київ - Носівка - Київ,
  • Фастів - Київ - Фастів,
  • Шепетівка - Ланівці - Шепетівка.

Також курсуватимуть електропоїзди між населеними пунктами Козятин, Бердичів, Шепетівка, на дільниці Козятин – Фастів між населеними пунктами Козятин, Фастів та Київ, на дільниці Фастів – Миронівка між населеними пунктами Фастів, Миронівка та Київ (також Київ – Роток та Біла Церква – Київ з понеділка по п’ятницю), на дільниці Шепетівка – Здолбунів між населеними пунктами Шепетівка, Здолбунів, Рівне та Могиляни. Також курсуватимуть електропоїзди Козятин – Жашків – Козятин та Погребище – Козятин – Погребище.

Напрямки руху приміських поїздів по території Придніпровської залізниці:

  • Запоріжжя - Канцерівка - Запоріжжя,
  • Дніпро - Кам’янське - Дніпро,
  • Дніпро - П’ятихатки - Дніпро,
  • Верхівцеве - Дніпро - Верхівцеве,
  • П’ятихатки - Кривий Ріг - П’ятихатки,
  • Дніпро - Кривий Ріг - Дніпро,
  • П’ятихатки - Рокувата - П’ятихатки,
  • Кривий Ріг - Апостолове - Кривий Ріг,
  • П’ятихатки - Тимкове - П’ятихатки,
  • Дніпро - Чаплине - Дніпро,
  • Чаплине - Синельникове,
  • Дніпро - Межова - Дніпро,
  • Чаплине - Межова - Чаплине,
  • Дніпро - Авдіївка - Дніпро,
  • Дніпро - Лозова - Дніпро,
  • Лозова - Синельникове,
  • Синельникове - Дніпро,
  • Дніпро - Запоріжжя,
  • Красноград - Дніпро - Красноград
  • Апостолове - Дніпро-Лоцманське - Апостолове,
  • П’ятихатки - Терни - П’ятихатки,
  • П’ятихатки - Червоний Шахтар - П’ятихатки,
  • Кривий Ріг - Інгулець - Кривий Ріг,
  • Нікополь - Кривий Ріг - Нікополь,
  • Нікополь - Тимкове - Нікополь,
  • Нікополь - Запоріжжя - Нікополь,
  • Марганець - Нікополь,
  • Запоріжжя - Канцерівка - Запоріжжя,
  • Запоріжжя - Синельниково - Запоріжжя.

Напрямки руху приміських поїздів по території Львівської залізниці:

  • Львів - Трускавець - Львів,
  • Львів - Сянки - Львів,
  • Львів - Ужгород - Львів,
  • Ходорів - Стрий - Ходорів,
  • Львів - Мостиська - Держкордон,
  • Львів - Шкло - Львів,
  • Стрий - Самбір - Стрий,
  • Стрий - Львів,
  • Львів - Лавочне - Львів,
  • Мукачево - Стрий,
  • Лавочне - Мукачево - Лавочне,
  • Мукачево - Ужгород - Сянки та зворотно,
  • Львів - Мукачево - Львів,
  • Рава-Руська - Львів - Рава-Руська,
  • Стоянів - Львів - Стоянів,
  • Львів - Ходорів - Львів,
  • Ланівці - Тернопіль - Ланівці,
  • Заліщики - Тернопіль - Заліщики,
  • Ходорів (Підвисоке) - Тернопіль - Ходорів (Підвисоке),
  • Ковель - Ізов - Червоноград та зворотно,
  • Ківерці - Стоянів - Ківерці,
  • Ківерці - Радехів - Ківерці,
  • Золочів - Львів - Золочів,
  • Тернопіль - Львів - Тернопіль,
  • Тернопіль - Красне - Тернопіль,
  • Рівне - Здолбунів - Львів та зворотно,
  • Львів - Здолбунів - Львів,
  • Підволочиськ - Тернопіль - Підволочиськ,
  • Красне - Тернопіль,
  • Сарни - Ковель - Сарни,
  • Удрицьк - Сарни, Здолбунів - Удрицьк,
  • Сарни - Здолбунів - Сарни,
  • Здолбунів - Луцьк - Ковель та зворотно,
  • Ковель - Ягодин - Ковель,
  • Здолбунів - Красне,
  • Красне - Рівне - Здолбунів,
  • Івано-Франківськ - Ворохта - Івано-Франківськ,
  • Івано-Франківськ - Рахів - Івано-Франківськ,
  • Івано-Франківськ - Ходорів - Івано-Франківськ,
  • Івано-Франківськ - Стрий - Івано-Франківськ,
  • Івано-Франківськ - Коломия - Івано-Франківськ,
  • Коломия - Ворохта - Коломия,
  • Заліщики - Коломия - Заліщики,
  • Чернівці - Коломия,
  • Дяково - Королево - Солотвино-1,
  • Королево - Батьово - Королево,
  • Чоп - Королево,
  • Львів - Перемишль - Львів,
  • Львів - Чоп - Львів,
  • Вінниця - Хмельницький - Тернопіль - Львів,
  • Львів - Хелм - Львів.

Напрямки руху приміських поїздів по території Південної залізниці:

  • Полтава - Крюків - Полтава,
  • Полтава - Огульці - Полтава,
  • Полтава - Лозова - Полтава,
  • Полтава - Кременчук - Полтава,
  • Полтава - Ромодан - Полтава,
  • Полтава - Кобеляки - Полтава,
  • Харків - Огульці - Харків,
  • Харків - Мерчик,
  • Мерчик - Люботин,
  • Люботин - Харків Левада - Люботин,
  • Харків - Красноград - Харків,
  • 12. Харків - Лозова - Харків,
  • Біляївка - Харків,
  • Харків - Шебелінка - Харків.

Напрямки руху приміських поїздів по території Донецької залізниці:

  • Лиман - Шевченко - Лиман,
  • Лиман - Святогірськ - Лиман,
  • Костянтинівка - Лозова,
  • Лиман - Слов’янськ - Костянтинівка,
  • Близнюки - Святогірськ,
  • Лиман - Краматорськ,
  • Краматорськ - Святогірськ,
  • Святогірськ - Костянтинівка - Святогірськ,
  • Лиман - Костянтинівка,
  • Костянтинівка - Гаврилівка,
  • Гавріливка - Слов’янськ,
  • Слов’янськ - Близнюки,
  • Покровськ - Чаплине - Покровськ,
  • Авдіїівка - Чаплине - Авдіївка,
  • Лозова - Лиман.

Напрямки руху приміських поїздів по території Одеської залізниці:

  • Христинівка - Черкаси - Христинівка,
  • Христинівка - Вапнярка - Христинівка,
  • Гайворон - Вінниця - Гайворон,
  • Т. Шевченко - Гребінка - Т. Шевченко,
  • Т. Шевченко - Черкаси - Т. Шевченко,
  • Т. Шевченко - Христинівка - Т. Шевченко,
  • Черкаси - Т. Шевченко - Черкаси,
  • Т. Шевченко - Висіка - Т. Шевченко,
  • Т. Шевченко - Помічна - Т. Шевченко,
  • Одеса - Вапнярка - Одеса,
  • Одеса - Балта - Одеса,
  • Одеса - Роздільна - Одеса,
  • Одеса - Мигаєво,
  • Одеса - Колосівка - Одеса,
  • Одеса-Застава 1 - Знам’янка,
  • Знам’янка - Олександрія - Знам’янка,
  • Т. Шевченко - Знам’янка - Т. Шевченко,
  • Знам’янка - Цвіткове - Знам’янка,
  • Миронівка - Цвіткове - Миронівка,
  • Знам’янка - Одеса,
  • Миронівка - Цвіткове,
  • Олександрія - Знам’янка,
  • Знам’янка - Т.Шевченко,
  • Знам’янка - П’ятихатки - Знам’янка,
  • Помічна - Людмилівка - Помічна,
  • Помічна - Знам’янка - Помічна,
  • Помічна - Долинська - Помічна,
  • Помічна - Вознесенськ - Помічна.

Розклад руху поїздів уточнюйте за посиланням.

Крім того, 1 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії, з зупинкою у Словаччині. Орієнтовне відправлення 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30. Посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта.

Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний!