Также на вокзалах организовали питание работников перевозчика и пассажиров. С этим помогли местные рестораторы.

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На каких станциях кормят людей

Рестораторы, волонтеры и заведения готовят при содействии World Central Kitchen и неравнодушных граждан. Благодаря этому на станциях некоторых городов Укрзализныця кормит людей. Речь идет о вокзалах в Киеве, Львове, Ужгороде, Полтаве, Харькове, Лозовой, Запорожье, Днепре, Яремче, Славянске, Покровске и других.

Благодаря слаженной работе всех причастных, проводники и начальники поездов могут получить еду на этих станциях. Это особенно важно, учитывая, что иногда поездные бригады проводят в пути несколько суток без замен, работая над эвакуацией граждан Украины,

– говорят в Укрзализныце.

Также там отмечают, что несмотря ни на что, волонтеры также могут накормить, если есть такая возможность.

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