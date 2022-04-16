Також на вокзалах організували харчування працівників перевізника та пасажирів. З цим допомогли місцеві ресторатори.

До теми Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних рейсів на 16 квітня

На яких станціях годують людей

Ресторатори, волонтери та заклади готують за сприянням World Central Kitchen і небайдужих громадян. Завдяки цьому на станціях деяких міст Укрзалізниця годує людей. Мовиться про вокзали у Києві, Львові, Ужгороді, Полтаві, Харкові, Лозовій, Запоріжжі, Дніпрі, Яремче, Слов'янську, Покровську та інших.

Завдяки злагодженій роботі всіх причетних, провідники та начальники поїздів можуть отримати їжу на цих станціях. Це особливо важливо, враховуючи, що подекуди поїздні бригади проводять в дорозі декілька діб без зміни, працюючи над евакуацією громадян України,

– кажуть в Укрзалізниці.

Також там наголошують, що попри все, волонтери також можуть нагодувати, якщо є така можливість.

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