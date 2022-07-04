Вместо Миргорода и Полтавы-Киевской поезда временно будут следовать через Ромодан, Кременчуг и Полтаву-Южную.

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Речь идет о таких поездах:

№ 722 Киев – Харьков;

№ 22 Львов – Харьков;

№ 150 Черновцы – Полтава.

В Укрзализныце извиняются за неудобства и предлагают в случае необходимости для уточнения информации о вариантах пересадок обращаться в вокзальные дежурные или поездные бригады.

Ситуация в Укрзализныце: последние новости

С начала полномасштабного вторжения Укрзализныця столкнулась с хаотическими обстрелами россиян.

Так, в результате ракетного удара россиян по Львовской области 2 июня, пришлось задержать 15 поездов. Еще 3 оказались заблокированными.

5 июня 4 ракеты врага атаковали Дарницкий вагоноремонтный завод, расположенный на левом берегу Киева.

Россияне атакуют Укрзализныцу и фейками. В частности, пропагандисты придумали, что ручное оружие "перевозят в пассажирских вагонах, чтобы не знали россияне".

В Центре противодействия дезинформации при СНБО отвергли фейк врага – все оружие партнеров для борьбы с оккупантами перевозят в специально оборудованных вагонах.

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