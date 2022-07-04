Замість Миргорода та Полтави-Київської потяги тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну.

Увага "У містян немає настроїв тікати": як населення Кременчука оговтується після ракетного удару

Йдеться про такі потяги:

№722 Київ — Харків;

№22 Львів — Харків;

№150 Чернівці — Полтава.

В Укрзалізниці перепрошують за незручності та пропонують у разі потреби для уточнення інформації щодо варіантів пересадок звертатися до вокзальних чергових або бригад потяга.

Ситуація в Укрзалізниці: останні новини

З початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця зіштовхнулася з хаотичними обстрілами росіян.

Так, внаслідок ракетного удару росіян по Львівщині 2 червня довелось затримати 15 потягів. Ще 3 – виявились заблокованими.

5 червня 4 ракети ворога атакували Дарницький вагоноремонтний завод, що розташований на лівому березі Києва.

Росіяни атакують Укрзалізницю й фейками. Зокрема, пропагандисти вигадали, що ручну зброю "перевозять в пасажирських вагонах, щоб не знали росіяни".

У Центрі протидії дезінформації при РНБО відкинули фейк ворога – усю зброю партнерів для боротьби з окупантами перевозять у спеціально обладнаних вагонах.

Внаслідок удару росіян 12-річний Стас втратив частину черепа: дивіться відео