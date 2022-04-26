Перевозчик сообщает, что он будет бесплатным. Поезд направится в Чоп на Закарпатье.

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Для эвакуации жителей Луганщины и Донбасса в 16:30 на станцию в Покровске подадут эвакуационный бесплатный поезд номер 234/233 Покровск – Чоп,

– проинформировали в Укрзализныце.

Эвакуироваться просит и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, на 26 апреля определили 5 населенных пунктов для эвакуации – Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Горское.

"Однако с каждым следующем разом добираться до зоны острых боевых действий все труднее. Вчера не дождались автобуса жители Рубежного, потому что транспорт обстреляли россияне. Люди хотели спастись, но враг считал иначе. Мы каждый день пытаемся доехать до каждого места сбора, как и сегодня", – заверил Гайдай.

Он призывает ехать в другие регионы Украины и объясняет тем, кто еще никогда не был за пределами Луганщины, что там есть безопасная жизнь.

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