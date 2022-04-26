Перевізник повідомляє, що він буде безкоштовним. Прямуватиме до Чопа на Закарпаття.

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Для евакуації жителів Луганщини і Донеччини о 16:30 на станцію у Покровську подадуть евакуаційний безкоштовний поїзд номер 234/233 Покровськ – Чоп,

– поінформували в Укрзалізниці.

Евакуюватись просить й голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, на 26 квітня визначили 5 населених пунктів для евакуації – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське.

"Однак з кожним наступним разом діставатися до зони гострих бойових дій все важче. Вчора не дочекалися автобусу мешканці Рубіжного, бо транспорт обстріляли росіяни. Люди хотіли врятуватися, та ворог вважав інакше. Ми щодня намагаємося доїхати до кожного місця зборів, як і сьогодні", – запевнив Гайдай.

Він закликає їхати в інші регіони України і пояснює тим, хто ще ніколи не був за межами Луганщини, що там є безпечне життя.

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