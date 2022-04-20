Также украинский перевозчик подметил увеличение спроса на обратные рейсы. Об этом сообщили 20 апреля.

Кстати Укрзализныця назначила на 20 апреля семь эвакуационных рейсов

Укрзализныця с начала войны эвакуировала за границу полмиллиона человек. Больше пассажиров выехало в Польшу,

– говорится в сообщении.

Кроме Польши, украинцы выезжали в Словакию, Венгрию и Чехию.

В период с 10 по 18 апреля украинцы массово возвращались домой. С помощью железной дороги приехали 6 тысяч человек. В то же время с 1 по 9 апреля приехали на 2 тысячи меньше.

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