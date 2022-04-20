Також український перевізник помітив збільшення попиту на зворотні рейси. Про це повідомили 20 квітня.

До речі Укрзалізниця призначила на 20 квітня сім евакуаційних рейсів

Укрзалізниця з початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей. Найбільше пасажирів виїхало до Польщі,

– мовиться в повідомленні.

Крім Польщі, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії.

У період з 10 по 18 квітня українці масовіше поверталися додому. Залізницею приїхали 6 тисяч людей. Водночас з 1 по 9 квітня приїхало на 2 тисячі менше.

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