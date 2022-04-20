Також український перевізник помітив збільшення попиту на зворотні рейси. Про це повідомили 20 квітня.
До речі Укрзалізниця призначила на 20 квітня сім евакуаційних рейсів
Укрзалізниця з початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей. Найбільше пасажирів виїхало до Польщі,
– мовиться в повідомленні.
Крім Польщі, українці виїжджали до Словаччини, Угорщини та Чехії.
У період з 10 по 18 квітня українці масовіше поверталися додому. Залізницею приїхали 6 тисяч людей. Водночас з 1 по 9 квітня приїхало на 2 тисячі менше.
Зверніть увагу – Україна домовилася про гуманітарний коридор з Маріуполя: відео