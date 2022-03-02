Один из Интерсити+ будет направляться по направлению Дарница – Харьков с отправлением в 14:00. Второй дополнительный рейс отправится со станции Киев – Пассажирский в 16:41 по маршруту Киев – Тернополь.
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Расписание эвакуационных рейсов на 2 марта
Укрзализныця назначила на 2 марта 6 эвакуационных рейсов. Они будут ехать из Днепра и Запорожья.
- Днепр – Львов 10:30
- Днепр – Киев 14:00
- Днепр – Трускавец 14:20
- Запорожье – Львов 09:30
- Запорожье – Киев 10:50
- Запорожье – Ужгород 14:45
Кроме того, "Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный рейс из Харькова в Тернополь. Его совершит двухэтажный поезд Skoda City Elephant в 14:30 2 марта.
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