Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци утром 2 февраля.

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Отправление поезда с Южного вокзала (Харьков – Пассажирский) в 14:30 2 марта. Двухэтажный поезд эвакуирует людей в Тернополь.

Кроме того, как напомнили в Укрзализныце, другой эвакуационный скоростной экспресс из Харькова во Львов запланирован на 17:00 2 марта.

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