Укрзализныця назначает еще несколько дополнительных эвакуационных поездов

Укрзализныця проводит эвакуацию украинцев из-за начала войны в Украине. Людей вывозят из самых опасных мест страны. Теперь назначили еще дополнительные поезда.

Укрзализныця добавила три дополнительных эвакуационных поезда с трех направлений – Одессы, Харькова и Киева.

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Укрзализныця назначила несколько дополнительных поездов для эвакуации:

17:00 – поезд Харьков – Хелм (с пересадкой на станции Варшава);

22:00 – поезд Киев – Чоп;

22:32 – поезд Одесса – Ужгород.

Добавим, что за первую неделю российско-украинской войны Укрзализныцей эвакуировали более 900 тысяч детей и женщин. Людей забирают из мест, где идут боевые действия. Эвакуационные поезда курсируют ежедневно.

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