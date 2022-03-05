Поэтому Укрзализныця постоянно назначает дополнительные поезда.
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Эвакуационные поезда в Польшу
- Поезд №939/940 Харьков – Хелм отправится в рейс 5 марта в 17:00.
- 6 марта отправятся на Хелм поезда №918/919 из Запорожья (в 11:00) и №902/903 из Днепра (в 9:00).
- Кроме того, в состав поезда №67/68 Киев – Хелм включается группа вагонов сообщением Львов – Хелм. Рейс будет отправляться 5 и 6 марта в 19.13.
Куда уезжают беженцы
Более миллиона украинцев вынуждены были уехать только за первую неделю. Впрочем, до сих пор остается много других семей, которые переезжают как внутри страны, так и за ее пределы.
Известно, что из 1 209 976 сбежавших беженцев более половины – перешли в Польшу, еще 111 тысяч беженцев бежали в другие европейские страны.
Куда уезжали украинцы на фоне войны / Карта CNN
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