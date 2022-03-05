Поэтому Укрзализныця постоянно назначает дополнительные поезда.

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Эвакуационные поезда в Польшу

Поезд №939/940 Харьков – Хелм отправится в рейс 5 марта в 17:00.

отправится в рейс 5 марта в 17:00. 6 марта отправятся на Хелм поезда №918/919 из Запорожья (в 11:00) и №902/903 из Днепра (в 9:00).

поезда №918/919 из (в 11:00) и №902/903 из (в 9:00). Кроме того, в состав поезда №67/68 Киев – Хелм включается группа вагонов сообщением Львов – Хелм. Рейс будет отправляться 5 и 6 марта в 19.13.

Внимание! На станции Хелм (в Польше) будет организована возможность осуществить пересадку на поезда в Варшаву, предоставляемые Польской железной дорогой. Проезд бесплатный.

Куда уезжают беженцы

Более миллиона украинцев вынуждены были уехать только за первую неделю. Впрочем, до сих пор остается много других семей, которые переезжают как внутри страны, так и за ее пределы.

Известно, что из 1 209 976 сбежавших беженцев более половины – перешли в Польшу, еще 111 тысяч беженцев бежали в другие европейские страны.

Куда уезжали украинцы на фоне войны / Карта CNN

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