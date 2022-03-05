Тому Укрзалізниця постійно призначає додаткові потяги.
До теми Такої кількості пасажирів наш вокзал ще не бачив, – Садовий про біженців
Евакуаційні поїзди до Польщі
- Поїзд №939/940 Харків – Хелм вирушить у рейс 5 березня о 17:00.
- 6 березня вирушать на Хелм потяги №918/919 із Запоріжжя (об 11:00) та №902/903 з Дніпро (о 9:00).
- Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.
Куди виїжджають біженці
Понад мільйон українців вимушені були поїхати лише за перший тиждень. Утім досі залишається багато інших сімей, які переїжджають як усередині країни, так і за її межами.
Відомо, що з 1 209 976 біженців, які втекли, понад половина – перейшла до Польщі, ще 111 тисяч біженців втекли до інших європейських країн.
Куди виїжджали українці на тлі війни / Карта CNN
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