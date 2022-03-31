Как отмечают в Укрзализныце, поезд Харьков – Трускавец будет курсировать через день. Рассказываем, каким будет его график движения.

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Поезд Харьков – Трускавец запустят 2 апреля

Новый поезд № 21/22, который будет курсировать между Трускавцом и Харьковом, запустят в субботу, 2 апреля.

Уже известно, что будет курсировать он через день. А график движения его будет таким:

Из Харькова он будет отправляться в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33.

Из Трускавца он будет выезжать в 16:00, а в Харькове будет уже в 10:48.

В Укрзализныце отмечают, что рады продолжать назначать поезда в украинский Харьков.

Ранее в Укрзализныце возобновили продажу билетов на 10 дней вперед. Касается это 40 основных рейсов. Большинство из них из Киева и Харьковской области.

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