Как отмечают в Укрзализныце, поезд Харьков – Трускавец будет курсировать через день. Рассказываем, каким будет его график движения.
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Поезд Харьков – Трускавец запустят 2 апреля
Новый поезд № 21/22, который будет курсировать между Трускавцом и Харьковом, запустят в субботу, 2 апреля.
Уже известно, что будет курсировать он через день. А график движения его будет таким:
- Из Харькова он будет отправляться в 20:15 и прибывать в Трускавец в 14:33.
- Из Трускавца он будет выезжать в 16:00, а в Харькове будет уже в 10:48.
В Укрзализныце отмечают, что рады продолжать назначать поезда в украинский Харьков.
Ранее в Укрзализныце возобновили продажу билетов на 10 дней вперед. Касается это 40 основных рейсов. Большинство из них из Киева и Харьковской области.
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