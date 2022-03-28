Такую информацию Укрзалызниця сообщила в своем телеграм-канале. К заявлению были прикреплены все направления, по которым можно покупать билеты.

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Компания отметила, что сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.

Список направлений:

Направления для планирования поездок / Фото Укрзалызници

По предварительным данным, 3,2 миллиона пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города на западе Украины и за границу.

Сегодня Укрзалызниця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины.

На сайте Укрзализныци опубликовали список бесплатных эвакуационных рейсов и рейсов с открытой продажей (в том числе международных).

Билеты можно приобрести:

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